События в Белоруссии в августе 2020 года стали самой главной темой из новостей для граждан РФ. Происходящее в Минске и других городах соседней республики интереснее всего как тем, кто доверяет телевидению, так и тем, кто предпочитает узнавать новости из Интернета или от друзей и близких, сообщает 28 сентября «Левада-центр».



Топ-5 новостных тем у телеаудитории Белоруссия возглавила с показателем 38%. Далее у приверженцев получения новостей из «голубого экрана» идут «коронавирус» (10%), «изобретение вакцины» (5%) и «события в Хабаровске» (5%). Интернет-аудиторию коронавирус беспокоит заметно меньше (11%). События в Белоруссии и Хабаровске, а также отравление Навального для тех, кто доверяет новостям из Сети, куда важнее: 44%, 17% и 13% соответственно. Аналогичная последовательность важности новостей оказалась и у тех, кто узнает их от друзей и близких. С одной разницей — коронавирус между собой россияне обсуждают всё же чаще, чем проблемы Навального.