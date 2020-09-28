«Левада-центр»: События в Белоруссии — главная новостная тема для россиян, а телевидению доверяют меньше половины граждан
События в Белоруссии в августе 2020 года стали самой главной темой из новостей для граждан РФ. Происходящее в Минске и других городах соседней республики интереснее всего как тем, кто доверяет телевидению, так и тем, кто предпочитает узнавать новости из Интернета или от друзей и близких, сообщает 28 сентября «Левада-центр».
Топ-5 новостных тем у телеаудитории Белоруссия возглавила с показателем 38%. Далее у приверженцев получения новостей из «голубого экрана» идут «коронавирус» (10%), «изобретение вакцины» (5%) и «события в Хабаровске» (5%). Интернет-аудиторию коронавирус беспокоит заметно меньше (11%). События в Белоруссии и Хабаровске, а также отравление Навального для тех, кто доверяет новостям из Сети, куда важнее: 44%, 17% и 13% соответственно. Аналогичная последовательность важности новостей оказалась и у тех, кто узнает их от друзей и близких. С одной разницей — коронавирус между собой россияне обсуждают всё же чаще, чем проблемы Навального.
Телевидение остаётся источником информации, которая заслуживает доверия, для 48% россиян. В 2009 году ТВ доверяли 79% граждан РФ. Соцсети с начала 2020 года прибавили в степени доверия пользователей. Если в январе это был 21%, то сегодня «социальным сетям Интернета» доверяет каждый четвёртый в России — 24%, что вдвое больше, чем всего четыре года назад. Интернет-издания, наоборот, теряют в доверии — 23%. Друзья и родные с рассказами о новостях вызывают доверие у каждого десятого собеседника независимой от государства социологической службы — 11%.
При этом телевизор остаётся основным источником информации для 69% россиян. 38% черпают новости из соцсетей, 37% из сетевых СМИ, 19% от друзей.
Опрос был проведён 20–26 августа 2020 года среди 1601 человека в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. АНО «Левада-центр» принудительно включена в список иностранных агентов Минюста в 2016 году.