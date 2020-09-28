Пьяный сварщик опрокинул «Гольф» под Петербургом, погибла женщина
Петербургская полиция задержала предполагаемого участника смертельной аварии. Он был нетрезв.
Как 28 сентября сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу и области, ДТП произошло накануне около 7 часов на 4-м километре автодороги Санкт-Петербург — Матокса (Токсовское шоссе) во Всеволожском районе Ленобласти. По версии правоохранителей, 30-летний сварщик сел за руль «Фольксвагена Гольфа» нетрезвым, неверно выбрал скорость движения, не справился с управлением и врезался в опору дорожного знака. Машина опрокинулась. В ней погибла 27-летняя пассажирка — жительница Башкортостана.
Было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Она предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 12 лет. Водитель задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.