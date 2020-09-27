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27.09.2020 10:39
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Опубликованы первые кадры из Подмосковья, где при обрушении пешеходного перехода пострадали 25 человек

Надземный пешеходный переход обрушился в подмосковном Ступине. Пострадали 25 человек. В сети появляются видеозаписи с места ЧП.

Как сообщает ТАСС 27 сентября, авария произошла на территории компании «ФМ Логистик».17 пострадавших госпитализированы. Прокуратура проводит проверку.

На видео запечатлен рухнувший мост и завалы. Как уточняет РИА Новости, предварительная причина обрушения пешеходной конструкции — перегрузка, которая привела к деформации крепежных элементов. На месте работают спасатели.

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Комментарии (3)

lamer
Почему я вижу пешеходный проход в промышленном здании?
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