По данным BBC, на Трафальгарской площади собралось несколько тысяч человек, разумеется, без соблюдения социальной дистанции, маски надели очень немногие. Поэтому правоохранители заявили, что этот «протест не является исключением из правил» и попросили недовольных политикой властей по борьбе с коронавирусом разойтись. Это послужило толчком к беспорядкам.

Толпа кидала в полицию бутылки, на что представители правопорядка прошлись по агрессивным гражданам резиновыми дубинками. Сделав предупреждение, полиция силой разогнала демонстрантов.

В результате стычки между полицией и протестующими пострадали по меньшей мере четыре офицера, двое из них были госпитализированы.

Митинг «Мы не согласны» состоялся через неделю после другой демонстрации, в ходе которой более десятка офицеров получили ранения, тогда было произведено более 32 арестов.

