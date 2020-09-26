Антиковидная демонстрация в Лондоне закончилась столкновением с полицией. Есть пострадавшие и задержанные
Полиция Лондона вечером 26 августа сообщает о 10 задержанных в ходе демонстрации противников коронавирусных ограничений.
WATCH: Anti-lockdown protesters are gathering in central London pic.twitter.com/PsOIGgo8jM— BNO Newsroom (@BNODesk) September 26, 2020
По данным BBC, на Трафальгарской площади собралось несколько тысяч человек, разумеется, без соблюдения социальной дистанции, маски надели очень немногие. Поэтому правоохранители заявили, что этот «протест не является исключением из правил» и попросили недовольных политикой властей по борьбе с коронавирусом разойтись. Это послужило толчком к беспорядкам.
The demonstrators in London have now started to attack the police. #London #londonprotest pic.twitter.com/d2zoJT7WUl— 🌟Bar Disciple🌟🌹🆓🇵🇸 (@BarDisciple) September 26, 2020
Толпа кидала в полицию бутылки, на что представители правопорядка прошлись по агрессивным гражданам резиновыми дубинками. Сделав предупреждение, полиция силой разогнала демонстрантов.
В результате стычки между полицией и протестующими пострадали по меньшей мере четыре офицера, двое из них были госпитализированы.
Митинг «Мы не согласны» состоялся через неделю после другой демонстрации, в ходе которой более десятка офицеров получили ранения, тогда было произведено более 32 арестов.
За минувшие сутки в Великобритании зарегистрировано более 6 тыс. новых случаев заражения COVID-19. Всего в стране COVID-19 инфекция была выявлена у более 431 тыс. человек, из них умерли 42 тыс. Великобритания занимает 15-е место в мире по числу случаев заражения, и 5-е — по количеству смертей.