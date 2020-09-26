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26.09.2020 21:18
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Антиковидная демонстрация в Лондоне закончилась столкновением с полицией. Есть пострадавшие и задержанные

Полиция Лондона вечером 26 августа сообщает о 10 задержанных в ходе демонстрации противников коронавирусных ограничений.

По данным BBC, на Трафальгарской площади собралось несколько тысяч человек, разумеется, без соблюдения социальной дистанции, маски надели очень немногие. Поэтому правоохранители заявили, что этот «протест не является исключением из правил» и попросили недовольных политикой властей по борьбе с коронавирусом разойтись. Это послужило толчком к беспорядкам.

Толпа кидала в полицию бутылки, на что представители правопорядка прошлись по агрессивным гражданам резиновыми дубинками. Сделав предупреждение, полиция силой разогнала демонстрантов.

В результате стычки между полицией и протестующими пострадали по меньшей мере четыре офицера, двое из них были госпитализированы.

Митинг «Мы не согласны» состоялся через неделю после другой демонстрации, в ходе которой более десятка офицеров получили ранения, тогда было произведено более 32 арестов.

За минувшие сутки в Великобритании зарегистрировано более 6 тыс. новых случаев заражения COVID-19. Всего в стране COVID-19 инфекция была выявлена у более 431 тыс. человек, из них умерли 42 тыс. Великобритания занимает 15-е место в мире по числу случаев заражения, и 5-е — по количеству смертей.

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Комментарии (10)

Леннокс
Каратели, понимаешь... Но где же местные либералы? Их мнение очень важно.
Свифт
.... неудобная картинка ....
.... кровавый режим Макрона должен уйти ?
Антиливер
А где фотки? Как там кговавый гежим теток по асфальту возит? Вот так бы в Белоруссии! Настоящая демократия!
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