Подозреваемый в резне в Париже хотел мстить за повторно опубликованные карикатуры на пророка Мухаммеда. Полиция задержала девятерых
Главный подозреваемый в резне около бывшего здания сатирического журнала Charlie Hebdo в Париже признал, что напал с ножом на людей с террористическим умыслом, сообщил 26 сентября телеканал BFMTV со ссылкой на собственный источник.
18-летнего выходца из Пакистана Али Х., как заявил он сам, вывела из себя повторная публикация в Charlie Hebdo карикатур на пророка Мухаммеда. Как уточняют французские СМИ, мужчина был не в курсе переезда редакции после террористического акта 2015 года и думал, что идёт мстить сотрудникам сатирического журнала.
Всего по делу о нападении с ножом на прохожих, в котором четыре человека получили ранения, задержаны девять человек, сообщает AFP. Как передаёт агентство, ссылаясь на свои источники, один из последних задержанных — младший брат подозреваемого, другой входил в круг общения нападавшего. Ещё пятеро находились в месте, где жил главный подозреваемый, а также его бывший сосед.
Как отмечает телеканал France 24, МВД не заметило признаков радикализма у приехавшего три года назад во Францию уроженца Пакистана. Али прибыл в одиночку как одинокий несовершеннолетний, показав свидетельство о рождении от 10 августа 2002 года. Есть подозрения, что на самом деле он старше, чем себя выдаёт.
25 сентября нападавший ранил ножом четырёх человек на улице Парижа. Атака расследуется как террористический акт. Инцидент произошел рядом со зданием, где раньше находилась редакция журнала Charlie Hebdo, попавшая под удар террористов в январе 2015 года после публикации карикатуры на пророка Мухаммеда. Тогда были убиты 12 человек. После этого редакция переехала в другой район, и нынешний адрес держат в секрете. В сентябре 2020 года после новой публикации издание снова получило угрозы в свой адрес.