Подозреваемый в резне в Париже хотел мстить за повторно опубликованные карикатуры на пророка Мухаммеда. Полиция задержала девятерых

Главный подозреваемый в резне около бывшего здания сатирического журнала Charlie Hebdo в Париже признал, что напал с ножом на людей с террористическим умыслом, сообщил 26 сентября телеканал BFMTV со ссылкой на собственный источник.

18-летнего выходца из Пакистана Али Х., как заявил он сам, вывела из себя повторная публикация в Charlie Hebdo карикатур на пророка Мухаммеда. Как уточняют французские СМИ, мужчина был не в курсе переезда редакции после террористического акта 2015 года и думал, что идёт мстить сотрудникам сатирического журнала.