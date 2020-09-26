Ferrari устроила аварию с пострадавшими на северо-западе Москвы. Департамент транспорта показал, как спорткар закрутило на дороге и внесло в микроавтобус.

По информации дептранса, 26 сентября Ferrari въехал в микроавтобус частного перевозчика «Трансавтолиз», который стоял на остановке на Щукинской, 42. По предварительной информации, травмы получили две пассажирки в возрасте 60–65 лет.

Видеозапись с неудачным манёвром Ferrari опубликована в официальном телеграм-канале департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы. «Рен ТВ» пишет, что владельцем автомобиля является 38-летний Евгений Трухин — основатель музыкального ресурса с пиратским прошлым Zaycev.net. Предполагается, что он же был за рулём Ferrari в момент аварии.