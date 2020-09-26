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26.09.2020 18:07
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Камера сняла, как Ferrari влетела в маршрутку. Водителю припомнили пиратское прошлое

Ferrari устроила аварию с пострадавшими на северо-западе Москвы. Департамент транспорта показал, как спорткар закрутило на дороге и внесло в микроавтобус.

t.me/DtOperativno

По информации дептранса, 26 сентября Ferrari въехал в микроавтобус частного перевозчика «Трансавтолиз», который стоял на остановке на Щукинской, 42. По предварительной информации, травмы получили две пассажирки в возрасте 60–65 лет.

Видеозапись с неудачным манёвром Ferrari опубликована в официальном телеграм-канале департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы. «Рен ТВ» пишет, что владельцем автомобиля является 38-летний Евгений Трухин — основатель музыкального ресурса с пиратским прошлым Zaycev.net. Предполагается, что он же был за рулём Ferrari в момент аварии.

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Комментарии (7)

Leadmonkey
Корсар за рулем. Якорь забыл отдать.
HAXHAX
а не было бы автобуса,ушатал бы остановку с пассажирами ...
LiChaBaTa
Такие машины надо уметь водить.
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