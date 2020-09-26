Правозащитники сообщили о задержании почти 50 демонстрантов в Минске

По данным правозащитников, большинство задержанных — женщины. Среди взятых под стражу четверо журналистов, представляющих вещающие на Белоруссию с территории Польши телеканал «Белсат» и «Еврорадио», а также белорусские издания «Наша нива» и tut.by. Одна из задержанный журналисток «Еврорадио» уже освобождена, указывают в «Весне».

Число задержанных в субботу в Минске сотрудниками правоохранительных органов участников марша оппозиции увеличилось до 49. Об этом сообщает ТАСС на своем сайте незарегистрированный белорусскими властями правозащитный центр «Весна».

Центр «Весна» сообщает также, что сотрудники правоохранительных органов задержали группу в составе пяти уличных музыкантов, игравших в подземном переходе. По данным правозащитников, музыканты были задержаны вместе с инструментами из-за того, что, когда демонстрантки проходили мимо них, они заиграли песню Виктора Цоя «Мы ждем перемен», которую любят исполнять на своим мероприятиях сторонники белорусской оппозиции.

По оценке ТАСС, в субботнем марше несогласных с результатами президентских выборов в Белоруссии принимают участие около 400 человек.

Перед выходными в Telegram-каналах Белоруссии прозвучал призыв к женщинам выйти в субботу на площадь Победы в Минске на несанкционированный митинг. Незадолго до начала место сбора было перенесено к Комаровскому рынку. Данную акцию оппозиция назвала «репетицией инаугурации» бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, предложив участникам митинга приходить в праздничной одежде.