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26.09.2020 17:46
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Правозащитники сообщили о задержании почти 50 демонстрантов в Минске

Число задержанных в субботу в Минске сотрудниками правоохранительных органов участников марша оппозиции увеличилось до 49. Об этом сообщает ТАСС на своем сайте незарегистрированный белорусскими властями правозащитный центр «Весна».

По данным правозащитников, большинство задержанных — женщины. Среди взятых под стражу четверо журналистов, представляющих вещающие на Белоруссию с территории Польши телеканал «Белсат» и «Еврорадио», а также белорусские издания «Наша нива» и tut.by. Одна из задержанный журналисток «Еврорадио» уже освобождена, указывают в «Весне».

Центр «Весна» сообщает также, что сотрудники правоохранительных органов задержали группу в составе пяти уличных музыкантов, игравших в подземном переходе. По данным правозащитников, музыканты были задержаны вместе с инструментами из-за того, что, когда демонстрантки проходили мимо них, они заиграли песню Виктора Цоя «Мы ждем перемен», которую любят исполнять на своим мероприятиях сторонники белорусской оппозиции.

По оценке ТАСС, в субботнем марше несогласных с результатами президентских выборов в Белоруссии принимают участие около 400 человек.

Перед выходными в Telegram-каналах Белоруссии прозвучал призыв к женщинам выйти в субботу на площадь Победы в Минске на несанкционированный митинг. Незадолго до начала место сбора было перенесено к Комаровскому рынку. Данную акцию оппозиция назвала «репетицией инаугурации» бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, предложив участникам митинга приходить в праздничной одежде.

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