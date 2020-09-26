Правозащитники сообщили о задержании почти 50 демонстрантов в Минске
Число задержанных в субботу в Минске сотрудниками правоохранительных органов участников марша оппозиции увеличилось до 49. Об этом сообщает ТАСС на своем сайте незарегистрированный белорусскими властями правозащитный центр «Весна».
По данным правозащитников, большинство задержанных — женщины. Среди взятых под стражу четверо журналистов, представляющих вещающие на Белоруссию с территории Польши телеканал «Белсат» и «Еврорадио», а также белорусские издания «Наша нива» и tut.by. Одна из задержанный журналисток «Еврорадио» уже освобождена, указывают в «Весне».
Центр «Весна» сообщает также, что сотрудники правоохранительных органов задержали группу в составе пяти уличных музыкантов, игравших в подземном переходе. По данным правозащитников, музыканты были задержаны вместе с инструментами из-за того, что, когда демонстрантки проходили мимо них, они заиграли песню Виктора Цоя «Мы ждем перемен», которую любят исполнять на своим мероприятиях сторонники белорусской оппозиции.
По оценке ТАСС, в субботнем марше несогласных с результатами президентских выборов в Белоруссии принимают участие около 400 человек.
Перед выходными в Telegram-каналах Белоруссии прозвучал призыв к женщинам выйти в субботу на площадь Победы в Минске на несанкционированный митинг. Незадолго до начала место сбора было перенесено к Комаровскому рынку. Данную акцию оппозиция назвала «репетицией инаугурации» бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, предложив участникам митинга приходить в праздничной одежде.