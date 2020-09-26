Мундеп вышел на Лермонтовский против «финской ярмарки». От него спасались, как от коронавируса
Попытка объяснить особенности ярмарок-однодневок в Адмиралтейском районе Петербурга закончилась для депутата муниципального округа Измайловского в полиции. Ему застило глаза активное сопротивление торговцев.
Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и области 26 сентября, накануне в 77-й отдел полиции Адмиралтейского района с заявлением о нападении на Лермонтовском проспекте обратился Пётр Левин.
Подробности случившегося приводит «Красивый Петербург», одним из кураторов которого является Левин. Накануне он наведался на так называемую «финскую ярмарку» на Лермонтовском проспекте, 55, где с утра консультировал жителей о подводных камнях покупки товаров у организаторов мероприятия, которые предпочитают держать в секрете свои контактные данные.
«В момент, когда он фиксировал, как одна из сотрудниц «ярмарки», встав на стул на проезжей части, завлекала посетителей, другой сотрудник несколько раз брызнул в лицо неизвестной жидкостью, вызвавшей сильное жжение глаз и кратковременное ослепление», — рассказывают в «Красивом Петербурге».
Сам депутат полагает, что против него использовали то, что по новым правилам должно быть под рукой в каждой торговой точке. «Процесс консультации шёл настолько эффективно, что в какой то момент сотрудники, видимо, решили, что я вирус, и побрызгали на меня из санитайзера», — пишет Левин на своей странице «ВКонтакте».
Гражданское расследование о деятельности подобных распродаж «Красивый Петербург» публиковал в 2018 году. Издание 47news нашло связь между предполагаемым руководителем такой ярмарки и особняком на набережной Кутузова, который отметился в расследовании «Он вам не Димон».