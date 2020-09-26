Орут, толкаются, зовут охрану. Петербуржцы штурмуют электрички, чтобы насладиться последними теплыми выходными за городом
Читатели «Фонтанки» сообщают об очередях на станции Удельная — обрадовавшиеся на редкость хорошей погоде петербуржцы 26 сентября стремятся за город.
«На Уделке жесть перед «Ласточкой» была. Очереди в десятки человек в кассы, в каждый автомат по несколько, многие с велосипедами, атакуют турникеты, орут, сотрудники зовут охрану», — описывает обстановку перед отправлением в Зеленогорск пассажирка Алина.
Электрички в эту субботу сравнивают с маршрутками в часы пик.
Между тем, на дорогах особых проблем на выезд из города не наблюдается. Однако пробка скапливается на Приморском шоссе из-за аварии в районе развязки с КАД. Автомобили стоят до Тарховки.