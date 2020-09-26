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26.09.2020 14:38
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Орут, толкаются, зовут охрану. Петербуржцы штурмуют электрички, чтобы насладиться последними теплыми выходными за городом

Читатели «Фонтанки» сообщают об очередях на станции Удельная — обрадовавшиеся на редкость хорошей погоде петербуржцы 26 сентября стремятся за город.

«На Уделке жесть перед «Ласточкой» была. Очереди в десятки человек в кассы, в каждый автомат по несколько, многие с велосипедами, атакуют турникеты, орут, сотрудники зовут охрану», — описывает обстановку перед отправлением в Зеленогорск пассажирка Алина.

Фото: читательница «Фонтанки» Алина
Фото: читательница «Фонтанки» Алина

Электрички в эту субботу сравнивают с маршрутками в часы пик.

Между тем, на дорогах особых проблем на выезд из города не наблюдается. Однако пробка скапливается на Приморском шоссе из-за аварии в районе развязки с КАД. Автомобили стоят до Тарховки.

Фото: «Яндекс.Пробки»
Фото: «Яндекс.Пробки»

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Комментарии (13)

syshsun
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spb7771250
Я не понял, а почему население без масок? Режим отменили? Если нет, то за несоблюдение надо привлекать РЖД или кто там перевозчик.
Mash
Крестьянское стадо😁😁😁
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