Грузовой автомобиль на ходу потерял контейнер на перекрестке в Московском районе Петербурга, и тот по инерции полетел прямо к стоящему на светофоре автомобилю.

ДТП произошло днем 22 сентября на пересечении Витебского проспекта и Благодатной улицы, сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». Позднее в сети появилось видео этого момента.

На записи видно, как большегруз поворачивает на перекрестке направо, и в этот момент с прицепа слетает металлический контейнер. Упав, он проезжает по асфальту через две полосы прямо к встречному легковому автомобилю, который стоит на светофоре на трамвайных путях.