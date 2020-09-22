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22.09.2020 18:51
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Контейнер с грузовика наказал водителя легковой машины за езду по трамвайным путям

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

Грузовой автомобиль на ходу потерял контейнер на перекрестке в Московском районе Петербурга, и тот по инерции полетел прямо к стоящему на светофоре автомобилю.

ДТП произошло днем 22 сентября на пересечении Витебского проспекта и Благодатной улицы, сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». Позднее в сети появилось видео этого момента.

На записи видно, как большегруз поворачивает на перекрестке направо, и в этот момент с прицепа слетает металлический контейнер. Упав, он проезжает по асфальту через две полосы прямо к встречному легковому автомобилю, который стоит на светофоре на трамвайных путях.

Водителю легковой повезло: если удар и был, то явно несильный. А вот трамваям пришлось постоять в обе стороны.

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Комментарии (1)

Znatok78
А с какого числа разрешили грузовикам по Московскому ездить?? И что за заголовок, тут надо анально наказать водителя контейнеровоза за несоблюдение техники безопасности при перевозке, вполне мог убить людей. Но автора стать волнует только, кто на трамвайных путях стоял.
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