Президент РФ принял отставку главы Белгородской области

Президент России 22 сентября подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Белгородской области Евгения Савченко, который в конце минувшей недели сам попросился в отставку.
«В связи с заявлением губернатора Белгородской области
70-летний Савченко возглавлял Белгородскую область с 1993 года. 17 сентября он проинформировал о решении досрочно сложить полномочия губернатора. Депутаты Белгородской областной думы сегодня единогласно проголосовали за назначение Савченко представителем региона в Совете Федерации ФС РФ.