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22.09.2020 12:47
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Президент РФ принял отставку главы Белгородской области

Президент России 22 сентября подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Белгородской области Евгения Савченко, который в конце минувшей недели сам попросился в отставку.

«В связи с заявлением губернатора Белгородской области Савченко Е. С. о досрочном прекращении полномочий <...> постановляю: принять отставку губернатора Белгородской области Савченко Е. С. по собственному желанию. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», — говорится в документе, который приводит пресс-служба Кремля.

70-летний Савченко возглавлял Белгородскую область с 1993 года. 17 сентября он проинформировал о решении досрочно сложить полномочия губернатора. Депутаты Белгородской областной думы сегодня единогласно проголосовали за назначение Савченко представителем региона в Совете Федерации ФС РФ.

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