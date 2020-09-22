Как будто зимой. Утренние пробки в Петербурге второй день ставят рекорд

Утренние пробки в Петербурге второй день подряд превышают обычный сентябрьский показатель и берут «семёрку», которая на карте обозначается красным цветом. Любопытно, что 22 сентября по всему миру отмечается День без автомобиля, когда водителям предлагается на одни сутки отказаться от транспорта с двигателями внутреннего сгорания.

7 баллов «Яндекс» фиксировал в сентябре по утрам (то есть до 10:00) пока только пять раз: 3, 7, 9, 21 и 22 числа. Обычно утренний максимум — 6 баллов, иногда бывает всего 5. Летом в это время суток было не больше 4 баллов, только во второй половине августа дороги стали загружаться на «пятёрку». 7 баллов бывает редко даже зимой, часто в дни сильных осадков или гололедицы.