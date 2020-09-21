ФК «Химки» расстался с главным тренером после поражения 2:7 от краснодарцев
ФК «Химки» расстался с главным тренером Дмитрием Гунько после поражения 2:7 от краснодарцев. Как сообщает клуб, официально контракт расторгнут по соглашению сторон, информирует пресс-служба клуба. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Игорь Ющенко.
«Химки» прекращают сотрудничество с Дмитрием Гунько по соглашению сторон.— ФК Химки (@fc_khimki) September 21, 2020
Исполняющим обязанности главного тренера назначен Игорь Ющенко, который будет готовить команду к следующему матчу Тинькофф РПЛ.https://t.co/NIiHZkymh4 pic.twitter.com/qH11LqclYj
Также «Химки» покидает спортивный директор Сергей Егоров. С ним клуб расторг трудовой договор по соглашению сторон.
Несколько часов назад Гунько сообщил в соцсетях, что подал в отставку по собственному желанию, но затем удалил это сообщение. В 8-м туре «Химки» уступили на выезде «Краснодару» со счетом 2:7. За восемь туров команда пропустила 18 мячей — это худший показатель в лиге. После восьми туров «Химки» занимают предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ, набрав только три очка и не одержав ни одной победы.
44-летний Гунько пришел в подмосковный клуб перед началом нынешнего сезона вместо Сергея Юрана из ФК «Спартак».