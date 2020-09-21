FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+15°C/Завтра: +15
76.04р90.01р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
21.09.2020 18:39
0
Печать

ФК «Химки» расстался с главным тренером после поражения 2:7 от краснодарцев

ФК «Химки» расстался с главным тренером Дмитрием Гунько после поражения 2:7 от краснодарцев. Как сообщает клуб, официально контракт расторгнут по соглашению сторон, информирует пресс-служба клуба. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Игорь Ющенко.

Также «Химки» покидает спортивный директор Сергей Егоров. С ним клуб расторг трудовой договор по соглашению сторон.

Несколько часов назад Гунько сообщил в соцсетях, что подал в отставку по собственному желанию, но затем удалил это сообщение. В 8-м туре «Химки» уступили на выезде «Краснодару» со счетом 2:7. За восемь туров команда пропустила 18 мячей — это худший показатель в лиге. После восьми туров «Химки» занимают предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ, набрав только три очка и не одержав ни одной победы.

44-летний Гунько пришел в подмосковный клуб перед началом нынешнего сезона вместо Сергея Юрана из ФК «Спартак».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний