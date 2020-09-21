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21.09.2020 18:33
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Цементовоз и легковые машины собрали кучу-малу на съезде с КАД на Энгельса

Массовая авария с участием большегруза собрала пробку на севере Петербурга вечером 21 сентября. Автомобили столкнулись на съезде с кольцевой.

Фото: Читатель «Фонтанки» Сергей
Фото: Читатель «Фонтанки» Сергей

Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», информация об аварии поступила около шести часов вечера. По предварительным данным, на съезде с внутреннего кольца КАД на проспекта Энгельса в сторону Ленобласти столкнулись цементовоз и три легковых автомобиля. На видео, присланном в редакцию читателем, видно, что цементовоз сложило пополам, а одну из легковых машин, ехавшую с прицепом, развернуло.

«Пострадавших вроде нет, аккуратно побились», — отметил читатель.

Из-за ДТП движение в районе съезда затруднено и осуществляется по одной полосе, добавили в Упрдоре. Информацию о произошедшем передали в обслуживающую дорогу подрядную организацию. Подробности аварии уточняются.

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