Цементовоз и легковые машины собрали кучу-малу на съезде с КАД на Энгельса
Массовая авария с участием большегруза собрала пробку на севере Петербурга вечером 21 сентября. Автомобили столкнулись на съезде с кольцевой.
Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», информация об аварии поступила около шести часов вечера. По предварительным данным, на съезде с внутреннего кольца КАД на проспекта Энгельса в сторону Ленобласти столкнулись цементовоз и три легковых автомобиля. На видео, присланном в редакцию читателем, видно, что цементовоз сложило пополам, а одну из легковых машин, ехавшую с прицепом, развернуло.
«Пострадавших вроде нет, аккуратно побились», — отметил читатель.
Из-за ДТП движение в районе съезда затруднено и осуществляется по одной полосе, добавили в Упрдоре. Информацию о произошедшем передали в обслуживающую дорогу подрядную организацию. Подробности аварии уточняются.