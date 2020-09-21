Оппозиционер Яшин рассказал о покупке фирменной кепки Росгвардии для шутки на девичнике невесты. В России есть статья за незаконное ношение формы

По его словам, специальная одежда ему потребовалась, чтобы под прикрытием попасть на девичник его девушки. Невеста запретила охранникам пропускать Яшина, однако намекнула, что она «будет рада», если ему удастся пробраться. Оппозиционер решил прийти в «форме охранника, кепке и черной медицинской маске». В таком костюме в клуб его пропустили «без вопросов».

«Достать подходящую кепку никак не получалось. В итоге нашел то, что нужно, в приложении частных объявлений. Созвонился, договорился, мне назвали адрес. Приезжаю. На двери табличка: «Отделение Росгвардии», — написал https://www.facebook.com/yashin.ilya 21 сентября в своем Facebook Илья Яшин.

Глава совета депутатов московского Красносельского района рассказал о том, как ему удалось заполучить кепку сотрудника Росгвардии.

Форма и маска позволили политику выводить друзей на улицу «за непристойное поведение», а также делать замечания о необходимости соблюдать социальную дистанцию. «Одного приятеля поставил лицом к стене и провел личный досмотр, «заподозрив» наличие у него запрещенных веществ. Вы бы видели их лица», — поделился впечатлениями Яшин.



Также он вышел на сцену во время танца стриптизёров, чтобы прекратить их выступление. Это вызвало недовольство невесты. Когда она отправилась предъявить претензии «наглому охраннику», то наконец-то узнала жениха.



Яшин отметил, что кепку для костюма ему продал «мужик лет сорока пяти в форме росгвардейца». Продавец предложил потенциальному покупателю отойти туда, где нет камер, и попросил за кепку 200 рублей. «Открываю пакет: там форменная кепка сотрудника патрульно-постовой службы», — сообщает Яшин. Продавец уточнил, что ему дали «лишнюю форму». Оппозиционер спросил: «Законно ли это?» Собеседник поинтересовался, не представляет ли Яшин полицию.



В российском КоАП есть статья 17.12. («Незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов»). Максимальный штраф за нарушение составляет 1,5 тысячи рублей, однако наказание будет серьёзнее, если его совершил человек, имеющий специальное разрешение на осуществление частной детективной или охранной деятельности.

