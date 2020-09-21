Рост заболеваемости коронавирусом связан с традиционной эпидемией. Заново вводить ограничения не требуется

Глава Роспотребнадзора Анна Попова объяснила рост коронавирусной заболеваемости началом осенне-зимнего эпидемического сезона. В ближайшее время заново вводить ограничения не требуется.



По словам главного санитарного врача Поповой, которую 21 сентября цитирует ТАСС, в целом ситуация в стране стабильна. Явно ползущую вверх статистику заболеваемости по России и в отдельных регионах она объяснила началом респираторного сезона.



«Мы говорили об этом неоднократно, что во второй декаде сентября мы увидим значимые цифры. Они сегодня и есть, каждый случай, который зарегистрирован сегодня, эпидемиологически понятен, ничего непонятного, неизвестного в сегодняшней ситуации нет. В связи с этим каких-то новых ограничительных мероприятий вводить не следует и не требуется», — приводит агентство слова Поповой.

