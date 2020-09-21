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21.09.2020 14:36
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Рост заболеваемости коронавирусом связан с традиционной эпидемией. Заново вводить ограничения не требуется

Глава Роспотребнадзора Анна Попова объяснила рост коронавирусной заболеваемости началом осенне-зимнего эпидемического сезона. В ближайшее время заново вводить ограничения не требуется.

По словам главного санитарного врача Поповой, которую 21 сентября цитирует ТАСС, в целом ситуация в стране стабильна. Явно ползущую вверх статистику заболеваемости по России и в отдельных регионах она объяснила началом респираторного сезона.

«Мы говорили об этом неоднократно, что во второй декаде сентября мы увидим значимые цифры. Они сегодня и есть, каждый случай, который зарегистрирован сегодня, эпидемиологически понятен, ничего непонятного, неизвестного в сегодняшней ситуации нет. В связи с этим каких-то новых ограничительных мероприятий вводить не следует и не требуется», — приводит агентство слова Поповой.

Докладывала Попова директору Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Хансу Клюге.

21 сентября в коронавирусную статистику по России попали 6196 случаев, это сравнимо с показателями середины июля.

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Комментарии (6)

Алекс99
И правильно: не можешь справиться с проблемой — делай вид, что ее не существует. Отличная, действенная политика — это вам любой страус подтвердит.
житель города П.
Я чую какое то нарушение логики рассуждений... Рост заболеваемости КОВИД снова стали фиксировать. Одновременно, как я понимаю, стали фиксировать рост заболеваемости других сезонных заболеваний. Но другие сезонные заболевания не так критичны по последствиям как КОВИД. Если есть рост КОВИД - надо с этим ростом бороться.. Но мы не будем бороться, т.к.... ?????? Ну не выстраивается...
263237571
А почему никто не задается простым, казалось бы вопросом: с какого это рожна глава независимого Российского ведомства ДОКЛАДЫВАЕТ какому-то перцу из Европейского регионального бюро ВОЗ? Кто в доме хозяин - человек или тараканы?
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