Трейдер банка в Петербурге осужден за махинации с ценными бумагами по редкой статье УК
Петроградский районный суд 21 сентября огласил приговор по редкой для России статье — «Манипулирование рынком». В первый раз по такому составу трейдер получал срок, пусть и условный, лишь год назад в Казани.
Как сообщает пресс-служба городской прокуратуры в понедельник, на скамье подсудимых оказался 41-летний бывший главный специалист отдела фондовых операций департамента финансовых рынков ПАО «Балтинвестбанк». По версии следствия, за полтора года работы с января 2014 по август 2015 в финансовом учреждении трейдер, имея электронный доступ по счету банка к торгам, в нарушение федерального законодательства, манипулировал 36 ценными бумагами.
Рисково играя с бумагами, что привело к существенному отклонению цены и объема торгов, мужчина получил доход в размере более 12 млн рублей. При этом банку, уверены в прокуратуре, был нанесен ущерб более чем на 11 млн рублей.
Суд приговорил мужчину к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года.