Трейдер банка в Петербурге осужден за махинации с ценными бумагами по редкой статье УК

Петроградский районный суд 21 сентября огласил приговор по редкой для России статье — «Манипулирование рынком». В первый раз по такому составу трейдер получал срок, пусть и условный, лишь год назад в Казани.



Как сообщает пресс-служба городской прокуратуры в понедельник, на скамье подсудимых оказался 41-летний бывший главный специалист отдела фондовых операций департамента финансовых рынков ПАО «Балтинвестбанк». По версии следствия, за полтора года работы с января 2014 по август 2015 в финансовом учреждении трейдер, имея электронный доступ по счету банка к торгам, в нарушение федерального законодательства, манипулировал 36 ценными бумагами.

