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21.09.2020 12:20
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Трейдер банка в Петербурге осужден за махинации с ценными бумагами по редкой статье УК

Петроградский районный суд 21 сентября огласил приговор по редкой для России статье — «Манипулирование рынком». В первый раз по такому составу трейдер получал срок, пусть и условный, лишь год назад в Казани.

Как сообщает пресс-служба городской прокуратуры в понедельник, на скамье подсудимых оказался 41-летний бывший главный специалист отдела фондовых операций департамента финансовых рынков ПАО «Балтинвестбанк». По версии следствия, за полтора года работы с января 2014 по август 2015 в финансовом учреждении трейдер, имея электронный доступ по счету банка к торгам, в нарушение федерального законодательства, манипулировал 36 ценными бумагами.

Рисково играя с бумагами, что привело к существенному отклонению цены и объема торгов, мужчина получил доход в размере более 12 млн рублей. При этом банку, уверены в прокуратуре, был нанесен ущерб более чем на 11 млн рублей.

Суд приговорил мужчину к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года.

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Комментарии (1)

Edros_Razvorov
Надо было 10 лет условно с отсрочкой наказания 100 лет дать за ударный труд
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