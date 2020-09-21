В США задержали женщину, которая отправила Трампу посылку с ядом

В США арестована женщина, подозреваемая в отправке посылки с ядовитым веществом рицин в Белый дом. Об этом 21 сентября сообщает телеканал CNN. Прокуроры готовятся предъявить ей обвинение.

Как рассказал телеканалу представитель американских правоохранительных органов, женщина была арестована при попытке въехать в США из Канады на пограничном переходе в штате Нью-Йорк. По его словам, при ней было оружие. Имя задержанной не называется, о ее мотивах также пока не сообщается.

Посылку на имя президента США Дональда Трампа перехватили ранее. Специалисты после эксперизы заявили, что речь идет о рицине, который получают из касторовых бобов. В ряде случаев отравление этим ядом может быть фатально.

