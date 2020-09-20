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20.09.2020 19:57
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СКА обыграл «Торпедо», несмотря на болезнь главного тренера. 18-летний вратарь петербуржцев отразил 29 бросков из 30

Петербургский хоккейный клуб СКА победил нижегородское «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча в «Ледовом дворце» 20 сентября завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Шайбы у СКА забросили Владимир Ткачёв и Кирилл Марченко. Единственный гол гостей на счету Вадима Перескокова. Однако главным героем встречи стал 18-летний вратарь петербуржцев Ярослав Аскаров, который второй раз подряд вышел в основном составе и отразил 29 бросков из 30-ти.

Отметим, главный тренер СКА Валерий Брагин пропустил матч из-за болезни. Как сообщала пресс-служба армейцев, он простудился. Следующую встречу СКА проведет 23 сентября с «Сибирью».

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