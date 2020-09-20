Музей железных дорог у Балтийского вокзала закрылся из-за короткого замыкания. Эвакуировали больше 200 человек
Изоляция задымилась на территории Музея железных дорог в Петербурге утром 20 сентября. Пустить посетителей планируется во второй половине дня.
Про эвакуацию в соцсетях сообщили очевидцы, отметив, что в Библиотечный переулок приехали пожарные. Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ОЖД, около 11.30 на территории музея задымилась изоляция, причиной послужило короткое замыкание, сработали извещатели. 225 человек эвакуировали.
В Музее железных дорог отметили, что причина, по которой сработали извещатели, пока не установлена и версия о коротком замыкании пока не подтверждена. Ориентировочно в два часа дня музей откроется. Все, кому пришлось спешно покинуть территорию, могут прийти с тем же билетом в часы работы экспозиции.