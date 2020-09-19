Суббота в Петербурге подарила горожанам не только возможность погулять под желтеющими деревьями, но и насладиться оптическим явлением в небе. Счастливчики смогли запечатлеть гало. Снимки появились в соцсетях 19 сентября.
Гало — это оптическое явление, характеризуемое возникновением вторичного свечения вокруг источника света — как правило, Солнца или Луны. Образуется из-за преломления света в кристаллах льда.
Тем временем, в Петербурге снова ждут шторм. Для безопасности горожан закрылись сады и скверы. Аналогичное решение пришлось принимать и накануне — тогда ветер достигал 23 м/с в прибрежных районах. На сегодня синоптики обещают порывы силой до 15-16 м/с, местами пройдет дождь.