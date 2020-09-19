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19.09.2020 11:57
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В Петербурге столкнулись два атмосферных вихря. Ожидаются усиление ветра и дожди

Об усилении ветра предупреждает Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу в субботу, 19 сентября. Согласно прогнозам ФГБУ «Северо-Западное УГМС», порывы северо-западного ветра будут достигать 15-16 м/с в прибрежных районах.

Местами пройдет небольшой дождь. Температура воздуха днем составит +11...+13 гр. Атмосферное давление будет повышаться.

Ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус отмечает, что метеорологические условия в Петербурге будут определяться в противоборстве двух атмосферных вихрей.

«Ушедший на восток циклон подбросит на восток региона кратковременные дожди, а антициклон с запада будет сдерживать их наступление. При переменной облачности в Северной столице преимущественно без осадков, а вот на востоке области кратковременные дожди еще пройдут, при этом по-прежнему ветрено», - написал Леус на своей странице в Facebook.

Накануне из-за шторма в центре Петербурге закрывали сады и скверы. Сильный ветер повалил минимум 10 деревьев.

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