«Стоит быть предельно осторожными». Сады и скверы в центре Петербурга закрыли из-за шторма
Смольный предупреждает петербуржцев и гостей города о «неприятном сюрпризе», который преподнесла погода 18 сентября.
«Сады и скверы в центре Санкт-Петербурга закрыты из-за очередного шторма. <...> В пятницу скорость ветра будет достигать 15–18 м/с, а в прибрежных районах — 23 м/с», — рассказали в комитете по благоустройству.
В данный момент сильный ветер уже повалил 10 деревьев. Аварийные бригады и специалисты дорожных предприятий были переведены на усиленное дежурство.
«Жителям и гостям города стоит быть предельно осторожными. В штормовую погоду не рекомендуется парковать машины под деревьями и нужно воздержаться от посещения парков, садов и скверов», — предупреждают в комитете.
Сильный ветер бушевал в городе и в ночь на 18 сентября. В МЧС предупреждают, что «ветровая нагрузка» сохранится в течение дня, порывы — до 18 м/с. К выходным, по прогнозу синоптиков, станет спокойнее.