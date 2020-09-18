«Стоит быть предельно осторожными». Сады и скверы в центре Петербурга закрыли из-за шторма

Смольный предупреждает петербуржцев и гостей города о «неприятном сюрпризе», который преподнесла погода 18 сентября.



«Сады и скверы в центре Санкт-Петербурга закрыты из-за очередного шторма. <...> В пятницу скорость ветра будет достигать 15–18 м/с, а в прибрежных районах — 23 м/с», — рассказали в комитете по благоустройству.

В данный момент сильный ветер уже повалил 10 деревьев. Аварийные бригады и специалисты дорожных предприятий были переведены на усиленное дежурство.

«Жителям и гостям города стоит быть предельно осторожными. В штормовую погоду не рекомендуется парковать машины под деревьями и нужно воздержаться от посещения парков, садов и скверов», — предупреждают в комитете.