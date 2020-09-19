Сады и скверы в центре Петербурга закрывают второй день подряд из-за сильного ветра. Об этом 19 сентября сообщили в комитете по благоустройству города.



«В Петербурге вновь усиливается ветер, по прогнозу гидрометцентра порывы западного и северо-западного ветра в течение дня могут достигать 17 м/с... Напоминаем всем о мерах предосторожности! При сильном ветре лучше воздержаться от посещения парков, садов и скверов и не парковать машины под деревьями», - заявили в комитете.