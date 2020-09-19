Оштрафованный за перевозку туши убитого лося петербуржец оспорит решение. Суд во Всеволожске уже устанавливал, что он ничего не должен

Петербуржец Федор Малыгин намерен оспорить штраф в 400 тысяч рублей, которым 18 сентября его наказал Красногвардейский районный суд. Его жалоба на тот же февральский эпизод устояла во Всеволожске и платить он ничего не должен.

Документы из Всеволожского районного суда Малыгин показал «Фонтанке». В решении сказано, что причастность охотника к убийству лося в феврале прошлого года вблизи деревни Рохма не установлена, а предложение должностного лица добровольно заплатить 400 тысяч мало того что необоснованно, еще и не предусмотрено Кодексом об административных правонарушениях. От уплаты суд его освободил в июне 2019 года.