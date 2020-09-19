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19.09.2020 00:22
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Оштрафованный за перевозку туши убитого лося петербуржец оспорит решение. Суд во Всеволожске уже устанавливал, что он ничего не должен

Петербуржец Федор Малыгин намерен оспорить штраф в 400 тысяч рублей, которым 18 сентября его наказал Красногвардейский районный суд. Его жалоба на тот же февральский эпизод устояла во Всеволожске и платить он ничего не должен.

Документы из Всеволожского районного суда Малыгин показал «Фонтанке». В решении сказано, что причастность охотника к убийству лося в феврале прошлого года вблизи деревни Рохма не установлена, а предложение должностного лица добровольно заплатить 400 тысяч мало того что необоснованно, еще и не предусмотрено Кодексом об административных правонарушениях. От уплаты суд его освободил в июне 2019 года.

Несмотря на этот факт, Малыгина снова позвали в суд по тому же эпизоду, на этот раз в Красногвардейском районе, где он прописан. Комитет по охране животного мира Петербурга просил те же 400 тысяч за убитую самку лося и суд требования удовлетворил.

По словам Малыгина, он не просто не убивал, не забирал и не перевозил тушу, но и вообще в тот период не охотился и кто на самом деле застрелил беременную самку не знает. За охоту в запрещенный период предусмотрена уголовная ответственность (статья 258 УК РФ) и по эпизоду в Рохме, утверждает Малыгин, такое дело расследуется, но фигуранты ему не знакомы.

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