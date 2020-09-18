Автор закона о «наливайках» займется судьбой кальянных в жилых домах. Собственники квартир требуют их полного запрета

В Законодательном собрании Петербурга создана рабочая группа, которая определит правила работы кальянных. Такое решение было принято 18 сентября в ходе заседания комитета по законодательству городского парламента. Ее возглавит депутат Денис Четырбок, который ранее прославился законом «о 50 квадратных метрах», ограничившим продажу алкоголя в заведениях общепита.



Действующий закон запрещает курение табака в заведениях общественного питания. Тем не менее в городе, по оценкам участников рынка, на данный момент работает около 1000 кальянных, из которых 400 — специализированные заведения. Они либо формально являются клубами и не классифицируют себя как общепит, либо ссылаются на то, что предлагают своим посетителям безникотиновые «паровые коктейли». Но летом 2020 года Госдума приняла закон, который, с одной стороны, приравнял любые кальяны к табачной продукции. Одновременно законодатели наделили регионы правом устанавливать дополнительные ограничения курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов в отдельных общественных местах и в помещениях.