Автор закона о «наливайках» займется судьбой кальянных в жилых домах. Собственники квартир требуют их полного запрета
В Законодательном собрании Петербурга создана рабочая группа, которая определит правила работы кальянных. Такое решение было принято 18 сентября в ходе заседания комитета по законодательству городского парламента. Ее возглавит депутат Денис Четырбок, который ранее прославился законом «о 50 квадратных метрах», ограничившим продажу алкоголя в заведениях общепита.
Действующий закон запрещает курение табака в заведениях общественного питания. Тем не менее в городе, по оценкам участников рынка, на данный момент работает около 1000 кальянных, из которых 400 — специализированные заведения. Они либо формально являются клубами и не классифицируют себя как общепит, либо ссылаются на то, что предлагают своим посетителям безникотиновые «паровые коктейли». Но летом 2020 года Госдума приняла закон, который, с одной стороны, приравнял любые кальяны к табачной продукции. Одновременно законодатели наделили регионы правом устанавливать дополнительные ограничения курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов в отдельных общественных местах и в помещениях.
По словам Дениса Четырбока, законодатели не ставили перед собой цель «закрыть все подчистую», а сделать так, «чтобы цивилизованные места работали, <...> а «злачные места беспощадно были закрыты». Городское регулирование будет касаться именно клубов в жилых домах. Задача — вместе с профессиональным сообществом прописать для них стандарты работы — требования по вентиляции и технике безопасности, пояснил парламентарий «Фонтанке».
Присутствовавшие на заседании жители центрального района Петербурга выступили за полный запрет кальянных в жилых домах. «Большинство жилых домов имеют сборные перекрытия и шахты, дым пойдет не туда, куда прикажут, а через все щели», — заявила Гульнара Борисова, президент ассоциации ТСЖ Центрального района.
Анастасия Закатова, глава «Кальянного Союза России "Содействие"» выступила против тотального запрета и отметила, что
В рамках рабочей группы сторонам предстоит найти компромисс. Кроме депутатов, бизнеса и жителей, в нее войдут представители Смольного и Роспотребнадзора.