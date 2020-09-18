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18.09.2020 14:13
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Автор закона о «наливайках» займется судьбой кальянных в жилых домах. Собственники квартир требуют их полного запрета

В Законодательном собрании Петербурга создана рабочая группа, которая определит правила работы кальянных. Такое решение было принято 18 сентября в ходе заседания комитета по законодательству городского парламента. Ее возглавит депутат Денис Четырбок, который ранее прославился законом «о 50 квадратных метрах», ограничившим продажу алкоголя в заведениях общепита.

Действующий закон запрещает курение табака в заведениях общественного питания. Тем не менее в городе, по оценкам участников рынка, на данный момент работает около 1000 кальянных, из которых 400 — специализированные заведения. Они либо формально являются клубами и не классифицируют себя как общепит, либо ссылаются на то, что предлагают своим посетителям безникотиновые «паровые коктейли». Но летом 2020 года Госдума приняла закон, который, с одной стороны, приравнял любые кальяны к табачной продукции. Одновременно законодатели наделили регионы правом устанавливать дополнительные ограничения курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов в отдельных общественных местах и в помещениях.

По словам Дениса Четырбока, законодатели не ставили перед собой цель «закрыть все подчистую», а сделать так, «чтобы цивилизованные места работали, <...> а «злачные места беспощадно были закрыты». Городское регулирование будет касаться именно клубов в жилых домах. Задача — вместе с профессиональным сообществом прописать для них стандарты работы — требования по вентиляции и технике безопасности, пояснил парламентарий «Фонтанке».

Присутствовавшие на заседании жители центрального района Петербурга выступили за полный запрет кальянных в жилых домах. «Большинство жилых домов имеют сборные перекрытия и шахты, дым пойдет не туда, куда прикажут, а через все щели», — заявила Гульнара Борисова, президент ассоциации ТСЖ Центрального района.

Анастасия Закатова, глава «Кальянного Союза России "Содействие"» выступила против тотального запрета и отметила, что 70 % кальянных работают, выполняя требования безопасности и не нанося вреда соседям. По мнению участников рынка, если их запретить, то город лишится рабочих мест и налогов, а недобросовестные предприниматели продолжат работать в тени.

В рамках рабочей группы сторонам предстоит найти компромисс. Кроме депутатов, бизнеса и жителей, в нее войдут представители Смольного и Роспотребнадзора.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

мухомор
Популярные блоггеры уже начали вещать за спасение авторских кальянных??
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