Стаса Намина наградили за фильмы, а Бориса Эйфмана — «за неукротимую самобытность»
В Петербурге 17 сентября прошло вручение ежегодной художественной премии «Петрополь». Обычно оно проводится в июне и во Всероссийском музее А.С. Пушкина на Мойке, но в этот раз перенеслось на сентябрь и в Союз работников культуры. Но лауреаты все равно остались именитыми, а поводы их отметить — необычными и раскрывающими их с новых сторон.
Например, церемонию открыло награждение Стаса Намина — однако создателя групп «Цветы» и «Парк Горького» отметили не за музыку, что удивило и порадовало его самого, а за фильмы. Ему принадлежат картины «Древние храмы Армении» и «Разговор с Неизвестным».
За создание галереи портретов петербургских писателей награду получил Арон Зинштейн. А Константин Селиверстов — за создание уникальной кинотрилогии по произведениям Франца Кафки.
С формулировками наград других лауреатов этого года все было более предсказуемо — жюри премии отметило вклад в искусство режиссера Вадима Абдрашитова и балетмейстера Бориса Эйфмана, книги Анатолия Гуницкого и Павла Санаева, актерскую игру Ольги Волковой и Олега Левакова. А юбиляр этого года Иван Краско (23 сентября ему исполнится 90) получил специальный диплом «за легендарный путь в театре и кино и творческое долголетие».
Художественная премия «Петрополь» вручается с 1999 года Всероссийским музеем А. С. Пушкина и редколлегией альманаха «Петрополь», лауреаты получают статуэтки Ксении Блаженной и Федора Достоевского работы скульптора Сергея Алипова.