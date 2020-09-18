Стаса Намина наградили за фильмы, а Бориса Эйфмана — «за неукротимую самобытность»

В Петербурге 17 сентября прошло вручение ежегодной художественной премии «Петрополь». Обычно оно проводится в июне и во Всероссийском музее А.С. Пушкина на Мойке, но в этот раз перенеслось на сентябрь и в Союз работников культуры. Но лауреаты все равно остались именитыми, а поводы их отметить — необычными и раскрывающими их с новых сторон.



Например, церемонию открыло награждение Стаса Намина — однако создателя групп «Цветы» и «Парк Горького» отметили не за музыку, что удивило и порадовало его самого, а за фильмы. Ему принадлежат картины «Древние храмы Армении» и «Разговор с Неизвестным».

