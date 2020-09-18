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18.09.2020 10:52
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Узбекистан открывает границы для иностранных туристов

Власти Узбекистана с 1 октября открывают границы для зарубежных туристов в рамках поэтапного смягчения карантинных мер. Об этом 18 сентября сообщил представитель оперштаба при кабмине страны.

«С 1 октября в Узбекистане снимут ограничения для въездного туризма», — сказал представитель оперштаба РИА Новости. По его словам, данное решение принято республиканской спецкомиссией по борьбе с коронавирусом.

Туроператоры смогут привозить группы до 15 человек без прохождения двухнедельного карантина. При этом у туристов должны быть тесты на на COVID-19, а также страховка. Туристы с признаками болезни обязаны будут сдать анализ на коронавирус, в случае обнаружения инфекции они будут помещены в больницу.

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