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18.09.2020 10:30
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В Петербурге снова за сутки выявили более 200 заболевших коронавирусом

206 заболевших коронавирусом выявили в Петербурге за последние сутки. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с болезнью, опубликованные 18 сентября.

В России за прошедший день выявили 5905 случаев коронавируса. Новых заразившихся зафиксировали во всех регионах, кроме Ненецкого автономного округа. Больше всего заболевших COVID-19 за сутки опять насчитали в Москве с 805, что в 3,9 раза больше, чем у идущего вторым Петербурга.

Петербургский оперативный штаб сообщает, что за 24 часа в городе на COVID-19 проверили 23 994 горожанина. Под медицинским наблюдением остаются 522. С начала пандемии в городе заболело 40 305 человек.

Общее число заразившихся COVID-19 в России составляет уже 1 091 186. Это четвертый результат в мире после Бразилии (почти 4,5 миллиона), Индии (5,2 миллиона) и США (6,7 миллиона). Большинство заразившихся коронавирусом россиян (901 207) смогли вылечиться, а для 19 195 он закончился летальным исходом.

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Комментарии (3)

С учетом того как у нас берут мазки... то очень запоздала статистика.
Неделю ждала пока придет мед сестра за мазком, теперь еще неделю ждем результаты ) Хотя две недели назад выздоровели, угарно )))
Опять же очень странно, говорят сидите дома на карантине, а те кто живут со мной ходят гуляют )))
Strelets 77
Эти новости уже не интересны.
мухомор
и ведь никого не удивляет, что с сверху главной страницы сняли ковидную статистику.
среди этих хлопков газа, вспышек леса, потрескивания мостов, шлепков металлоконструкций и щелчков гейгеров нечего ковиду нарушать атмосферу инфорамационного благоприятствования.
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