В Петербурге снова за сутки выявили более 200 заболевших коронавирусом

206 заболевших коронавирусом выявили в Петербурге за последние сутки. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с болезнью, опубликованные 18 сентября.

В России за прошедший день выявили 5905 случаев коронавируса. Новых заразившихся зафиксировали во всех регионах, кроме Ненецкого автономного округа. Больше всего заболевших COVID-19 за сутки опять насчитали в Москве с 805, что в 3,9 раза больше, чем у идущего вторым Петербурга.

Петербургский оперативный штаб сообщает, что за 24 часа в городе на COVID-19 проверили 23 994 горожанина. Под медицинским наблюдением остаются 522. С начала пандемии в городе заболело 40 305 человек.