Главы России, США, Белоруссии и некоторых других стран неожиданно получили Шнобелевскую премию
Главы России, США, Белоруссии, Бразилии, Великобритании, Индии, Мексики, Турции и Туркменистана получили шуточную Шнобелевскую премию. Обычно её получают учёные, но на этот раз в списке оказались политики — из-за пандемии COVID-19.
Как сообщает 18 сентября РИА Новости, награды за самые нелепые научные исследования вручали сегодня ночью в Гарвардском университете, церемония проходила онлайн. Лауреаты получили триллионы зимбабвийских долларов за попытку заставить пищать аллигатора, надышавшегося гелия, раскачать червей и выяснить, кто чаще целуется — богатые или бедные. Кроме того, отмечены исследователи, искавшие арахнофобию у энтомологов, определявшие нарциссов по бровям и разрезавшие предметы ножом, изготовленным из замороженных человеческих фекалий. Премию мира получили пакистанские и индийские дипломаты за умение досаждать друг другу через многочисленные новостные публикации.
Президенты США, России, Беларуси, Туркменистана, Турции, Бразилии и Мексики, а также премьер-министры Индии и Великобритании стали лауреатами в области медицинского образования. Как отмечают авторы премии, во время пандемии коронавируса они показали всему миру, что политики сильнее влияют на жизнь и смерть, чем исследователи и врачи. Для Александра Лукашенко нынешний Шнобель стал вторым. Первого он удостоился в 2013 году за то, что запретил аплодисменты: тогда белорусские милиционеры (они разделили премию со своим президентом) арестовали за публичные аплодисменты однорукого человека.
Шнобелевская премия — пародия на международную Нобелевскую премию. Её вручает юмористический журнал Annals of Improbable Research за «достижения, которые заставляют сначала засмеяться, а потом задуматься».