Главы России, США, Белоруссии и некоторых других стран неожиданно получили Шнобелевскую премию

Главы России, США, Белоруссии, Бразилии, Великобритании, Индии, Мексики, Турции и Туркменистана получили шуточную Шнобелевскую премию. Обычно её получают учёные, но на этот раз в списке оказались политики — из-за пандемии COVID-19.

Как сообщает 18 сентября РИА Новости, награды за самые нелепые научные исследования вручали сегодня ночью в Гарвардском университете, церемония проходила онлайн. Лауреаты получили триллионы зимбабвийских долларов за попытку заставить пищать аллигатора, надышавшегося гелия, раскачать червей и выяснить, кто чаще целуется — богатые или бедные. Кроме того, отмечены исследователи, искавшие арахнофобию у энтомологов, определявшие нарциссов по бровям и разрезавшие предметы ножом, изготовленным из замороженных человеческих фекалий. Премию мира получили пакистанские и индийские дипломаты за умение досаждать друг другу через многочисленные новостные публикации.