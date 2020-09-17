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17.09.2020 19:25
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«Зенит» почти договорился о покупке форварда «Эвертона» Тосуна

Нападающий футбольного клуба «Эвертон» Дженк Тосун может перейти в «Зенит». Как сообщает Аjansspor в четверг, 17 сентября, петербуржцы уже ведут переговоры о покупке 29-летнего игрока.

Сам Тосун якобы дал свое согласие на переезд в Санкт-Петербург.

Футболист перешел в «Эвертон» из «Бешикташа» в январе 2018 года за 22,5 млн евро. В 51 матче за английский клуб он забил 10 голов и сделал 6 голевых передач.

С марта Тосун восстанавливается от травмы крестообразной связки колена. На его счету также 42 матча и 16 голов за сборную Турции.

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