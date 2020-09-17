В России и Европе пройдёт масштабная уборка мусора
Во Всемирный день чистоты, который отмечается 19 сентября, в 31 регионе России, а также в Беларуси, Дании, Латвии, Литве, Польше и Эстонии пройдут сразу два масштабных чемпионата по уборке и сортировке отходов — Кубок Чистоты Балтийского моря и Осенний Кубок Чистоты России, организованные петербургским экологическим проектом «Чистые Игры».
«В течение мероприятия будет работать онлайн-трансляция с прямыми включениями из разных стран. Участники будут соревноваться в рамках своего города и всего турнира», — рассказали организаторы.
Принять участие в играх могут все желающие, для этого только необходимо зарегистрироваться.
Из-за пандемии Covid-19 и запрета на массовые мероприятия «Чистые Игры» разработали специальный формат — участники стартуют в разное время, в разных местах и не пересекаются друг с другом.
Организаторы отметили, что Балтийский Кубок Чистоты ежегодно проводится в Беларуси, Дании, Эстонии, Финляндии, Германии, Латвии, Литве, Польше, России, Швеции и Украине. Но в этом году из-за коронавируса число участников пришлось сократить.
«Наш обновлённый формат позволяет проводить такие мероприятия с учетом всех ограничений и правил социальной дистанции, которые существуют в каждой из стран Балтийского региона. Мы были рады принять заявки организаторов из Дании, Латвии, Литвы, Польши и Эстонии. И рассчитываем расширить географию в 2021 году», — рассказал руководитель проекта «Чистые Игры» Дмитрий Иоффе.
В России за чистоту будут бороться в Башкортостане, Мордовии, Татарстане, Чувашии, в Краснодарском, Пермском, Хабаровском краях, в Белгородской, Волгоградской, Ивановской, Калининградской, Ленинградской, Московской областях, в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах.
«Последняя всероссийская акция у нас прошла в июне, это была Премия борцов с мусором, в рамках которой участники делали одиночные уборки. С тех пор нас постоянно спрашивают, когда будут новые игры, и мы рады, что Осенний Кубок Чистоты состоится по всей России», — сказал Дмитрий Иоффе.
«Чистые игры» — общественное движение, возникшее в Санкт-Петербурге в 2014 году из небольшой группы активистов. Впервые идея игр была опробована на реке Вуоксе в Ленинградской области. Это командные соревнования по очистке территорий от мусора и разделению отходов. Участники решают экологические загадки, находят артефакты, собирают и разделяют мусор, получая за это баллы. Статистика игр ведётся в реальном времени на сайте и в мобильном приложении.
По состоянию на апрель 2020 года было проведено 853 игры в 300 городах России и еще в 16 странах (Венесуэле, Китае, Японии, Вьетнаме, Малайзии, Индии, Нигерии, Италии, Польше, Болгарии, Латвии, Эстонии, Грузии, Казахстане, Беларуси и Украине). Игры объединили 59 755 игроков, которые собрали 152 471 мешок, или 1 207 тонн мусора.
В Петербурге в 2019 году на весеннем и осеннем турнирах, организованных комитетом по молодежной политике и МОО «Чистые игры», участники собрали 30 тонн отходов.