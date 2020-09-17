В России и Европе пройдёт масштабная уборка мусора

«В течение мероприятия будет работать онлайн-трансляция с прямыми включениями из разных стран. Участники будут соревноваться в рамках своего города и всего турнира», — рассказали организаторы.

Во Всемирный день чистоты, который отмечается 19 сентября, в 31 регионе России, а также в Беларуси, Дании, Латвии, Литве, Польше и Эстонии пройдут сразу два масштабных чемпионата по уборке и сортировке отходов — Кубок Чистоты Балтийского моря и Осенний Кубок Чистоты России, организованные петербургским экологическим проектом «Чистые Игры».

Принять участие в играх могут все желающие, для этого только необходимо зарегистрироваться.



Из-за пандемии Covid-19 и запрета на массовые мероприятия «Чистые Игры» разработали специальный формат — участники стартуют в разное время, в разных местах и не пересекаются друг с другом.



Организаторы отметили, что Балтийский Кубок Чистоты ежегодно проводится в Беларуси, Дании, Эстонии, Финляндии, Германии, Латвии, Литве, Польше, России, Швеции и Украине. Но в этом году из-за коронавируса число участников пришлось сократить.



«Наш обновлённый формат позволяет проводить такие мероприятия с учетом всех ограничений и правил социальной дистанции, которые существуют в каждой из стран Балтийского региона. Мы были рады принять заявки организаторов из Дании, Латвии, Литвы, Польши и Эстонии. И рассчитываем расширить географию в 2021 году», — рассказал руководитель проекта «Чистые Игры» Дмитрий Иоффе.



В России за чистоту будут бороться в Башкортостане, Мордовии, Татарстане, Чувашии, в Краснодарском, Пермском, Хабаровском краях, в Белгородской, Волгоградской, Ивановской, Калининградской, Ленинградской, Московской областях, в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах.

