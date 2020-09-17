Петербург хочет принимать в 50 раз больше яхт, чем сейчас. Привлекать яхтсменов будут новыми маринами и регатами

По словам главы комитета по развитию туризма Сергея Корнеева, сейчас город принимает около 200 яхт под иностранными флагами. Тогда потенциально мог бы 8–10 тысяч, заявил он. Такие гости выгодны для Петербурга, так как траты туристов-яхтсменов превышают траты обычных путешественников более чем в три раза. «Это люди среднего достатка, и они не связны экскурсионной программой», — отметил он.

Яхтенных туристов из других стран может привлечь упрощение правил въезда: с 1 января должен заработать механизм единой электронной визы, которая позволит въезжать в Россию на 16 дней. Но в то же время проблемой является отсутствие оборудованной инфраструктуры для стоянки маломерных судов на всем протяжении водных маршрутов.

В самом Петербурге только пять марин («Балтиец», «Форт Константин», «Императорский яхт-клуб», «Восточный яхт-клуб», «Терийоки»), в общей сложности на 2 тысячи мест. Строятся еще две: «Геркулес» в Лахте и яхт-клуб в Стрельне, — на тысячу мест в общей сложности. В Смольном по-прежнему рассматривают создание стоянки для яхт возле «Морского вокзала», с параметрами определятся до конца года — когда будет разработана концепция развития всего терминала. Привлекать туристов хотят также с помощью проведения фестивалей и соревнований. Ранее в Смольном сообщали о намерении принять в 2021 году крупнейшую парусную регату Tall Ships' Races, но планы могут быть скорректированы из-за коронавируса.