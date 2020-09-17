Петербург хочет принимать в 50 раз больше яхт, чем сейчас. Привлекать яхтсменов будут новыми маринами и регатами
Власти Петербурга вернулись к идее сделать его центром яхтенного туризма. «Пришло время использовать преимущества [города] для развития яхтенного туризма», — заявил на заседании Морского совета 17 сентября губернатор Александр Беглов.
По словам главы комитета по развитию туризма Сергея Корнеева, сейчас город принимает около 200 яхт под иностранными флагами. Тогда потенциально мог бы 8–10 тысяч, заявил он. Такие гости выгодны для Петербурга, так как траты туристов-яхтсменов превышают траты обычных путешественников более чем в три раза. «Это люди среднего достатка, и они не связны экскурсионной программой», — отметил он.
Яхтенных туристов из других стран может привлечь упрощение правил въезда: с 1 января должен заработать механизм единой электронной визы, которая позволит въезжать в Россию на 16 дней. Но в то же время проблемой является отсутствие оборудованной инфраструктуры для стоянки маломерных судов на всем протяжении водных маршрутов.
В самом Петербурге только пять марин («Балтиец», «Форт Константин», «Императорский яхт-клуб», «Восточный яхт-клуб», «Терийоки»), в общей сложности на 2 тысячи мест. Строятся еще две: «Геркулес» в Лахте и яхт-клуб в Стрельне, — на тысячу мест в общей сложности. В Смольном по-прежнему рассматривают создание стоянки для яхт возле «Морского вокзала», с параметрами определятся до конца года — когда будет разработана концепция развития всего терминала. Привлекать туристов хотят также с помощью проведения фестивалей и соревнований. Ранее в Смольном сообщали о намерении принять в 2021 году крупнейшую парусную регату Tall Ships' Races, но планы могут быть скорректированы из-за коронавируса.
Пока чиновники актуализируют концепцию развития яхтенного туризма, подготовленную еще в 2018 году. На ее основе составят дорожную карту. Также Сергей Корнеев предложил созвать рабочую группу с участием властей соседних регионов, яхтсменов и бизнеса.
Петербургский парусный союз оценил дефицит стояночных мест для яхт в 2 тысячи, без учета строящихся клубов. По словам руководителя объединения Сергея Алексеева, решением могло бы стать восстановление Кронштадтского яхт-клуба и появление студенческого яхт-клуба на Петровской косе, откуда недавно выселили Речной яхт-клуб профсоюзов. По мнению Алексеева, главная угроза — это девелоперы, которые хотят застроить территорию. Он предложил создать адресную программу развития марин и яхтенных стоянок и включить ее в Генплан.