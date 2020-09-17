Москвичка судится с мэрией из-за системы распознавания лиц. Девушка купила в Интернете подробный отчёт собственных перемещений
Волонтёр правозащитной организации «Роскомсвобода» Анна Кузнецова подала административный иск к департаменту информационных технологий мэрии Москвы и ГУ МВД столицы с требованием прекратить использование уличной системы распознавания лиц. Кроме того, девушка требует 100 000 рублей компенсации вреда за утечку персональных данных после того, как ей удалось купить в Интернете подробный отчёт о собственных перемещениях за месяц, сообщает 17 сентября «Коммерсантъ».
«Наш волонтер нашла в интернете барыгу, торгующего данными, и анонимно заказала "пробив" своего лица. Она дала ему фото и через два дня получила отчет за предыдущий месяц с подробной информацией о том, где ее лицо было зафиксировано. Это стоило 16 тыс. руб. Получается, что за символические деньги любой может получить данные о вашем передвижении»,— цитирует издание адвоката Екатерину Абашину.
«Записи с камер городской системы видеонаблюдения представляют собой исключительно изображения и не содержат персональных данных граждан»,— заявили в свою очередь в пресс-службе ДИТ Москвы.
На улицах Москвы, во дворах и подъездах, по данным мэрии, установлены 193 000 камер видеонаблюдения. Вся информация собирается в едином центре хранения данных (ЕЦХД). Именно оттуда данные запрашивают государственные ведомства, например МВД. В мэрии утверждают, доступ к ЕЦХД имеют только уполномоченные сотрудники ведомств.