Москвичка судится с мэрией из-за системы распознавания лиц. Девушка купила в Интернете подробный отчёт собственных перемещений

Волонтёр правозащитной организации «Роскомсвобода» Анна Кузнецова подала административный иск к департаменту информационных технологий мэрии Москвы и ГУ МВД столицы с требованием прекратить использование уличной системы распознавания лиц. Кроме того, девушка требует 100 000 рублей компенсации вреда за утечку персональных данных после того, как ей удалось купить в Интернете подробный отчёт о собственных перемещениях за месяц, сообщает 17 сентября «Коммерсантъ».



«Наш волонтер нашла в интернете барыгу, торгующего данными, и анонимно заказала "пробив" своего лица. Она дала ему фото и через два дня получила отчет за предыдущий месяц с подробной информацией о том, где ее лицо было зафиксировано. Это стоило 16 тыс. руб. Получается, что за символические деньги любой может получить данные о вашем передвижении»,— цитирует издание адвоката Екатерину Абашину.

