Покупателей жилья из регионов в Петербурге стало больше на четверть. В лидерах — северяне
В первом полугодии 2020 года клиенты из регионов купили почти на 25% больше жилья в Петербурге, чем в первом полугодии 2019 года, подсчитали аналитики «Группы ЛСР».
Наибольшая доля подобных сделок — у жителей Ханты-Мансийского автономного округа и Мурманской области: на каждый из этих регионов приходится более 7% от их общего числа. При этом жители ХМАО стали покупать квартиры в Петербурге почти в два раза охотнее, чем в прошлом году. Далее идут жители Республики Коми с долей сделок 4,7%, а также Красноярского края и Челябинской области — по 4%. Авторы исследования отмечают, что более, чем в два раза выросло количество сделок по таким регионам, как Ямало-Ненецкий АО, Татарстан, Бурятия, Воронежская, Владимирская, Амурская области, Алтайский край.
Самыми популярными для покупки в нынешнем году были однокомнатные квартиры и студии. Причины их приобретения разнятся — одни дни клиенты покупали жилье для себя, другие — с инвестиционной целью. Также подобный формат квартир часто выбирают родители иногородних студентов.
В среднем каждый покупатель из регионов приобрел 42,8 кв. м жилья, при этом самые просторные квартиры приходятся на долю жителей Чукотского АО — тут средняя площадь купленной недвижимости — 59,2 кв. м. Самые компактные варианты покупают жители Тамбовской области, в среднем — 32,9 кв. м).