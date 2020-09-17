Покупателей жилья из регионов в Петербурге стало больше на четверть. В лидерах — северяне

В первом полугодии 2020 года клиенты из регионов купили почти на 25% больше жилья в Петербурге, чем в первом полугодии 2019 года, подсчитали аналитики «Группы ЛСР».

Наибольшая доля подобных сделок — у жителей Ханты-Мансийского автономного округа и Мурманской области: на каждый из этих регионов приходится более 7% от их общего числа. При этом жители ХМАО стали покупать квартиры в Петербурге почти в два раза охотнее, чем в прошлом году. Далее идут жители Республики Коми с долей сделок 4,7%, а также Красноярского края и Челябинской области — по 4%. Авторы исследования отмечают, что более, чем в два раза выросло количество сделок по таким регионам, как Ямало-Ненецкий АО, Татарстан, Бурятия, Воронежская, Владимирская, Амурская области, Алтайский край.