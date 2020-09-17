«Хочу извиниться перед всеми, с кем контактировал на «Кинотавре». Режиссер Александр Молочников заболел коронавирусом
Режиссер Александр Молочников в своем инстаграме рассказал, что получил положительный тест на коронавирус.
«Завтра в Театре на Малой Бронной должна была состояться премьера нашего спектакля «Бульба. Пир», — рассказал он. — К сожалению, мы ее вынуждены снова перенести — первый раз из-за карантина, а сегодня потому, что вчера у некоторых артистов и у меня был обнаружен COVID. И тест оказался положительным».
Ситуация усугубляется тем, что Молочников приезжал на фестиваль «Кинотавр», где ходил на показ.
«Я хочу извиниться перед всеми, с кем контактировал на «Кинотавре», — обратился он к коллегам. — Дело в том, что, почувствовав себя нехорошо в первый день приезда, я вызвал врача и вызвал из Москвы тест, тест оказался отрицательным. Врач сказал, что у меня, наверное, переутомление, и поэтому я пошел на свое кино. Вчерашний тест оказался положительным».
28-летний Александр Молочников родом из Петербурга, с 2012 по 2020 год — актер и режиссер МХТ
31-й открытый российский фестиваль «Кинотавр» проходит в Сочи с 11 по 18 сентября.