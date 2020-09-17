Режиссер Александр Молочников в своем инстаграме рассказал, что получил положительный тест на коронавирус.



«Завтра в Театре на Малой Бронной должна была состояться премьера нашего спектакля «Бульба. Пир», — рассказал он. — К сожалению, мы ее вынуждены снова перенести — первый раз из-за карантина, а сегодня потому, что вчера у некоторых артистов и у меня был обнаружен COVID. И тест оказался положительным».



Ситуация усугубляется тем, что Молочников приезжал на фестиваль «Кинотавр», где ходил на показ.

