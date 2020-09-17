FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+10°C/Завтра: +9
74.93р88.86р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
17.09.2020 13:28
0
Печать

«Хочу извиниться перед всеми, с кем контактировал на «Кинотавре». Режиссер Александр Молочников заболел коронавирусом

Режиссер Александр Молочников в своем инстаграме рассказал, что получил положительный тест на коронавирус.

«Завтра в Театре на Малой Бронной должна была состояться премьера нашего спектакля «Бульба. Пир», — рассказал он. — К сожалению, мы ее вынуждены снова перенести — первый раз из-за карантина, а сегодня потому, что вчера у некоторых артистов и у меня был обнаружен COVID. И тест оказался положительным».

Ситуация усугубляется тем, что Молочников приезжал на фестиваль «Кинотавр», где ходил на показ.

«Я хочу извиниться перед всеми, с кем контактировал на «Кинотавре», — обратился он к коллегам. — Дело в том, что, почувствовав себя нехорошо в первый день приезда, я вызвал врача и вызвал из Москвы тест, тест оказался отрицательным. Врач сказал, что у меня, наверное, переутомление, и поэтому я пошел на свое кино. Вчерашний тест оказался положительным».

Фото: скриншот со страницы в instagram

28-летний Александр Молочников родом из Петербурга, с 2012 по 2020 год — актер и режиссер МХТ им. Чехова, участник телешоу «Танцы со звездами», двукратный лауреат Премии Олега Табакова.

31-й открытый российский фестиваль «Кинотавр» проходит в Сочи с 11 по 18 сентября.

Фото: скриншот со страницы в instagram

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний