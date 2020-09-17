Директор центра подготовки российских сборных Кравцов задержан по делу о крупной растрате

Директор Центра спортивной подготовки сборных команд России (ФГБУ «ЦСП») и бывший глава Союза биатлонистов РФ Александр Кравцов задержан в рамках уголовного дела о растрате в особо крупном размере. Об этом 17 сентября сообщил в Facebook журналист «Московского комсомольца» Дмитрий Равинский.

Источник в правоохранительных органах подтвердил эту информацию ТАСС. Собеседник агентства уточнил, что расследованием занимается Следственный комитет России.

Как пишет «МК», следствие полагает, что в период с мая 2014 года по июль 2017 года на должности аналитиков комплексной научной группы Центра спортивной подготовки сборных команд России были назначены шесть человек и ещё один — на должность спортсмена-инструктора российской сборной по лыжным гонкам. По факту они не работали, но регулярно получали зарплату. Ущерб оценивается в 14,45 млн рублей.