Директор центра подготовки российских сборных Кравцов задержан по делу о крупной растрате
Директор Центра спортивной подготовки сборных команд России (ФГБУ «ЦСП») и бывший глава Союза биатлонистов РФ Александр Кравцов задержан в рамках уголовного дела о растрате в особо крупном размере. Об этом 17 сентября сообщил в Facebook журналист «Московского комсомольца» Дмитрий Равинский.
Источник в правоохранительных органах подтвердил эту информацию ТАСС. Собеседник агентства уточнил, что расследованием занимается Следственный комитет России.
Как пишет «МК», следствие полагает, что в период с мая 2014 года по июль 2017 года на должности аналитиков комплексной научной группы Центра спортивной подготовки сборных команд России были назначены шесть человек и ещё один — на должность спортсмена-инструктора российской сборной по лыжным гонкам. По факту они не работали, но регулярно получали зарплату. Ущерб оценивается в 14,45 млн рублей.
По информации члена Общественной наблюдательной комиссии Москвы Евы Меркачевой, на данный момент Кравцов находится в изоляторе на Петровке, 38. Суд вынесет решение об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого в ближайшее время.
По статье 160 УК РФ («Присвоение или растрата в особо крупном размере») максимальное наказание составляет 10 лет лишения свободы.
67-летний Кравцов занимал руководил Союзом биатлонистов России с 2014-го по 2017 год, возглавлял российскую делегацию на Олимпиаде в Сочи. Также он входит в Совет при президенте России по развитию физкультуры и спорта, а также в состав комитета по лыжным гонкам Международной федерации лыжных видов спорта (FIS).