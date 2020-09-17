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17.09.2020 09:28
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Трамп анонсировал начало производства вакцины США против коронавируса в октябре, «может, немного позже»

Президент США Дональд Трамп заявил, что правительство может начать распространение вакцины от коронавируса уже в октябре. Однако это гораздо более оптимистичный прогноз по сравнению с тем, что дают органы здравоохранения США.

«Как вы знаете, мы очень близки к этой вакцине», — приводит его слова во время брифинга для прессы в Белом доме CNBC.

«Мы думаем, что сможем начать где-то в октябре. Так что, как только об этом объявят, мы сможем начать. Это будет с середины октября. Может быть, немного позже», — обозначил срок президент, позже упомянув и ноябрь.

Он заверил, что к концу года органы здравоохранения смогут распределить не менее 100 миллионов доз вакцины.

Ранее, 16 сентября доктор Роберт Редфилд сказал законодателям на слушаниях в Сенате, что, по его ожиданиям, вакцинация начнется в ноябре или декабре, но в ограниченных количествах, и первые дозы получат самые нуждающиеся, в первую очередь медицинские работники и пожилые люди.

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Комментарии (5)

pedro
Ясно дело, что к выборам надо успеть, а там хоть трава не расти.
dragvs
Будет первая в мире вакцина прошедшая испытания скорее всего.
Cashmare
у вас там что, студни с рерайтом упражняются? зачем давать одну и ту же новость с разницей в 8 часов?
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