Трамп анонсировал начало производства вакцины США против коронавируса в октябре, «может, немного позже»
Президент США Дональд Трамп заявил, что правительство может начать распространение вакцины от коронавируса уже в октябре. Однако это гораздо более оптимистичный прогноз по сравнению с тем, что дают органы здравоохранения США.
«Как вы знаете, мы очень близки к этой вакцине», — приводит его слова во время брифинга для прессы в Белом доме CNBC.
«Мы думаем, что сможем начать где-то в октябре. Так что, как только об этом объявят, мы сможем начать. Это будет с середины октября. Может быть, немного позже», — обозначил срок президент, позже упомянув и ноябрь.
Он заверил, что к концу года органы здравоохранения смогут распределить не менее 100 миллионов доз вакцины.
Ранее, 16 сентября доктор Роберт Редфилд сказал законодателям на слушаниях в Сенате, что, по его ожиданиям, вакцинация начнется в ноябре или декабре, но в ограниченных количествах, и первые дозы получат самые нуждающиеся, в первую очередь медицинские работники и пожилые люди.