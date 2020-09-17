Трамп анонсировал начало производства вакцины США против коронавируса в октябре, «может, немного позже»

Президент США Дональд Трамп заявил, что правительство может начать распространение вакцины от коронавируса уже в октябре. Однако это гораздо более оптимистичный прогноз по сравнению с тем, что дают органы здравоохранения США.

«Как вы знаете, мы очень близки к этой вакцине», — приводит его слова во время брифинга для прессы в Белом доме CNBC.

«Мы думаем, что сможем начать где-то в октябре. Так что, как только об этом объявят, мы сможем начать. Это будет с середины октября. Может быть, немного позже», — обозначил срок президент, позже упомянув и ноябрь.