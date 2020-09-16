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16.09.2020 17:23
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Три дня свободы для «ВКонтакте» на Украине закончились. Власти потребуют от Apple и Google удалить приложение из списка доступных для скачивания

Министерство культуры и информационной политики Украины не оставило без внимания новость «ВКонтакте», что при обновлении приложения оно будет доступно для пользователей Незалежной без VPN. Совместно с СБУ оно предпримет меры, чтобы соцсеть и дальше была недоступна пользователям страны.

Как говорится в релизе, который 16 сентября появился на странице ведомства в Facebook, учитывая риски для национальной безопасности Украины и для защиты информационного пространства, министерство предпринимает меры для блокировки работы этой социальной сети на территории государства.

«Скоро пройдут местные выборы, которые, вероятно, станут объектом информационного воздействия с такими ресурсами, как «ВКонтакте». Всем нам следует помнить, что информационное противостояние продолжается — пока «ВКонтакте» работает над своим «присутствием» в Украине, соответствующие украинские структуры постоянно работают над тем, чтобы предотвратить это», — обещает МКИП.

Так, оно готовит обращения к Apple и Google с требованием удалить мобильное приложение соцсети из списка доступных скачиваний для украинских пользователей.

Власти Украины в мае 2017 года на три года запретили доступ к «Одноклассникам», «ВКонтакте», «Яндексу» и Mail.ru. В мае президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны, которым продлил запрет российских сайтов и социальных сетей еще на три года.

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Комментарии (4)

260635291
Ну и пошлет их гугл с яблоком как и в предыдущей серии неделю назад, когда отказался удалять приложения вестей и ртр.
Olen
Мелко плавает это лицедей, запрещал бы сразу весь Интернет, чтобы наверняка :)
Pilat
Запомните дети, свобода слова для либералов, это свобода говорит, то, что они хотят слышать.
За все остальное они вас или убьют или посадят.
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