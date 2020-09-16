Три дня свободы для «ВКонтакте» на Украине закончились. Власти потребуют от Apple и Google удалить приложение из списка доступных для скачивания
Министерство культуры и информационной политики Украины не оставило без внимания новость «ВКонтакте», что при обновлении приложения оно будет доступно для пользователей Незалежной без VPN. Совместно с СБУ оно предпримет меры, чтобы соцсеть и дальше была недоступна пользователям страны.
Как говорится в релизе, который 16 сентября появился на странице ведомства в Facebook, учитывая риски для национальной безопасности Украины и для защиты информационного пространства, министерство предпринимает меры для блокировки работы этой социальной сети на территории государства.
«Скоро пройдут местные выборы, которые, вероятно, станут объектом информационного воздействия с такими ресурсами, как «ВКонтакте». Всем нам следует помнить, что информационное противостояние продолжается — пока «ВКонтакте» работает над своим «присутствием» в Украине, соответствующие украинские структуры постоянно работают над тем, чтобы предотвратить это», — обещает МКИП.
Так, оно готовит обращения к Apple и Google с требованием удалить мобильное приложение соцсети из списка доступных скачиваний для украинских пользователей.
Власти Украины в мае 2017 года на три года запретили доступ к «Одноклассникам», «ВКонтакте», «Яндексу» и Mail.ru. В мае президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны, которым продлил запрет российских сайтов и социальных сетей еще на три года.