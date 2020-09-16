Три дня свободы для «ВКонтакте» на Украине закончились. Власти потребуют от Apple и Google удалить приложение из списка доступных для скачивания

Министерство культуры и информационной политики Украины не оставило без внимания новость «ВКонтакте», что при обновлении приложения оно будет доступно для пользователей Незалежной без VPN. Совместно с СБУ оно предпримет меры, чтобы соцсеть и дальше была недоступна пользователям страны.



Как говорится в релизе, который 16 сентября появился на странице ведомства в Facebook, учитывая риски для национальной безопасности Украины и для защиты информационного пространства, министерство предпринимает меры для блокировки работы этой социальной сети на территории государства.

