Историю уставшего Дон Жуана по пьесе сценариста «Коротких встреч» сыграют в «Мюзик-холле»

С 22 по 24 сентября на сцене «Мюзик-холла» московская команда представит мюзикл «Дон Жуан. Нерассказанная история» (16+). Спектакли должны были сыграть в Петербурге еще весной, но премьера была перенесена.

Новый мюзикл про личность Дон Жуана поставлен по пьесе советского писателя Леонида Жуховицкого «Последняя женщина сеньора Хуана», автора более 40 книг и 15 пьес, киносценариста, среди работ которого — фильм Киры Муратовой «Короткие встречи» с Высоцким. Дон Жуан показан уставшим от своей славы человеком, на пороге смерти.

