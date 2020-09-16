Историю уставшего Дон Жуана по пьесе сценариста «Коротких встреч» сыграют в «Мюзик-холле»
С 22 по 24 сентября на сцене «Мюзик-холла» московская команда представит мюзикл «Дон Жуан. Нерассказанная история» (16+). Спектакли должны были сыграть в Петербурге еще весной, но премьера была перенесена.
Новый мюзикл про личность Дон Жуана поставлен по пьесе советского писателя Леонида Жуховицкого «Последняя женщина сеньора Хуана», автора более 40 книг и 15 пьес, киносценариста, среди работ которого — фильм Киры Муратовой «Короткие встречи» с Высоцким. Дон Жуан показан уставшим от своей славы человеком, на пороге смерти.
Музыку для спектакля написал Андрей Пурчинский — выпускник РАТИ (ГИТИС), композитор, аранжировщик, актер, а ко всему прочему — эксперт-криминалист.
«Дон Жуан — это не просто общепринятое восприятие праздно живущего мужчины, у которого много женщин, — рассказал он ИА Regnum. — В чем уникален Дон Жуан, почему девочка Консуэла так за него начала биться?! Он единственный, кто умел любить искренне каждую свою женщину. За каждую из них готов был убить и умереть. Он и есть воплощение любви».
Постановщиком мюзикла выступил Артем Каграманян, чья работа режиссером телевидения на Первом канале была удостоена наград.
На сцене появятся звезды: Иван Ожогин (Дон Жуан), Алика Смехова и Ольга Реутова (Пилар), Джемал Тетруашвили, Оскар Кучера (Исполнитель), Мария Геворгян (Консуэла), Александр Казьмин (Серхио).
«Фонтанка.ру»