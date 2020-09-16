«Курите, депутаты, в сторонке». Смольный хочет ограничить возможности ЗакСа по корректировке бюджета. У парламентариев «волосы дыбом встали»

Губернатор Петербурга внес законопроект, который ограничивает полномочия парламента по корректировке бюджета. Для подачи соответствующих поправок депутатам придется получать «добро» от распорядителя средств. Соответствующий законопроект, несмотря на массовую и дружную критику депутатами, в Заксобрании приняли 16 сентября в первом чтении, передает корреспондент «Фонтанки» из Мариинского дворца. Вячеслав Макаров поручил во втором чтении убрать этот пункт, чтобы «духу его не было».

Инициатива вносит ряд изменений в закон о бюджетном процессе, в парламенте его представлял вице-губернатор Эдуард Батанов. В рамках проекта, в частности, предлагается обязать депутатов при подаче поправок, корректирующих суммы в бюджете, получить согласование от получателей этих средств. При этом чиновник сообщил, что большинство изменений носят «технический характер».



Глава парламентского комитета по законодательству Денис Четырбок с иронией поблагодарил Батанова за честность и сказал, что презентацию законопроекта можно было бы добавить блоком, который можно назвать «курите, депутаты, в сторонке». Он поинтересовался, кто разработал законопроект, поддерживает ли сам чиновник логику пункта о согласовании и не ввести ли согласование Смольным всех предлагаемых депутатами поправок.

Чиновник в ответ напомнил, что инициативу внес губернатор, и добавил: «Своих не сдаем». «Не все поправки, которые вносятся депутатами, имеют шансы быть реализованными», — сказал он и пояснил, что после этого главный распорядитель «с удивлением» узнает о расходных обязательствах. «Получается как в басне: виноград висит, а лиса его съесть не может», — резюмировал он. Вице-губернатор заявил, что цель этого пункта: подсказать Заксобранию, как главному распорядителю бюджетных средств правильно распределять деньги с точки зрения бюджетной классификации.

Лидер «Яблока» в парламенте Борис Вишневский высоко оценил выступление единоросса Четырбока, добавив, что коллегу хоть сейчас можно принимать в его фракцию. «Вы знаете, когда его [законопроект] читаешь, остатки волос встают дыбом... Это даже не издевательство над парламентом, это издевательство над гражданами», — сказал депутат.

