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16.09.2020 13:47
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Пострадавшую в метро пассажирку увезли в больницу с травмой ноги. «Фонтанка» узнала, как она оказалась под составом

Личность пострадавшей в метро женщины устанавливается полицией. Об этом 16 сентября сообщили в главке.

По данным «Фонтанки», пассажирка рассказал врачам скорой, что она упала на пути из-за того, что у нее закружилась голова, когда она спустилась в метро.

При падении женщина травмировала ногу. Её увезли в больницу.

Как писала «Фонтанка», инцидент произошел в 13.04 на станции «Владимирская». На 8 минут движение на участке ветки от станции «Площадь Восстания» до станции «Проспект Ветеранов» было приостановлено.

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Комментарии (1)

hal9000
перепад давления...метро часто пользоваться нельзя..
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