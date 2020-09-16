Пострадавшую в метро пассажирку увезли в больницу с травмой ноги. «Фонтанка» узнала, как она оказалась под составом

Личность пострадавшей в метро женщины устанавливается полицией. Об этом 16 сентября сообщили в главке.



По данным «Фонтанки», пассажирка рассказал врачам скорой, что она упала на пути из-за того, что у нее закружилась голова, когда она спустилась в метро.



При падении женщина травмировала ногу. Её увезли в больницу.



Как писала «Фонтанка», инцидент произошел в 13.04 на станции «Владимирская». На 8 минут движение на участке ветки от станции «Площадь Восстания» до станции «Проспект Ветеранов» было приостановлено.

