В петербургском метро пассажир упал под поезд. Движение на красной линии прервано

На станции «Владимирская» пассажир попал под поезд. Об этом 16 сентября сообщили в пресс-службе метро.



По данным подземки, инцидент произошел в 13.04. На время работ по подъему пострадавшего до 13.12 движение от станции «Площадь Восстания» до станции «Проспект Ветеранов» было приостановлено. Электропоезда следовали от станции «Проспект Ветеранов» до «Девяткино» с увеличенным интервалом.

По 2-му пути движение осуществляется от станции «Девяткино» до станции «Площадь Ленина».



Сейчас движение по ветке возобновлено в полном объеме.