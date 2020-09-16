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16.09.2020 13:14
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В петербургском метро пассажир упал под поезд. Движение на красной линии прервано

На станции «Владимирская» пассажир попал под поезд. Об этом 16 сентября сообщили в пресс-службе метро.

По данным подземки, инцидент произошел в 13.04. На время работ по подъему пострадавшего до 13.12 движение от станции «Площадь Восстания» до станции «Проспект Ветеранов» было приостановлено. Электропоезда следовали от станции «Проспект Ветеранов» до «Девяткино» с увеличенным интервалом.

По 2-му пути движение осуществляется от станции «Девяткино» до станции «Площадь Ленина».

Сейчас движение по ветке возобновлено в полном объеме.

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