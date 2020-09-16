Заболеваемость коронавирусом в России и Петербурге продолжает расти. В Северной столице +207 случаев за сутки

За последние сутки в Петербурге выявили 207 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 16 сентября рассказали в оперштабе по борьбе с инфекцией.



Накануне сообщалось о 206 заразившихся — заболеваемость в Северной столице остается примерно на одном уровне. По России выявили 5670 случаев — на 141 больше, чем вчера.



Новых заболевших за прошедший день выявили во всех российских регионах, кроме Чукотки. Лидером по ежедневному приросту заразившихся остается Москва с 750, а второе место по этому показателю снова удерживает Петербург.

