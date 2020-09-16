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16.09.2020 10:34
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Заболеваемость коронавирусом в России и Петербурге продолжает расти. В Северной столице +207 случаев за сутки

За последние сутки в Петербурге выявили 207 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 16 сентября рассказали в оперштабе по борьбе с инфекцией.

Накануне сообщалось о 206 заразившихся — заболеваемость в Северной столице остается примерно на одном уровне. По России выявили 5670 случаев — на 141 больше, чем вчера.

Новых заболевших за прошедший день выявили во всех российских регионах, кроме Чукотки. Лидером по ежедневному приросту заразившихся остается Москва с 750, а второе место по этому показателю снова удерживает Петербург.

За сутки в городе на коронавирус обследовали 23 625 человек. Медицинское наблюдение все еще нужно для 512 горожан. Общее число заболевших COVID-19 в Петербурге вплотную подобралось к 40 тысячам и составляет сегодня 39 888.

С начала пандемии в России зафиксировали уже 1 079 519 заразившихся коронавирусом. Это четвертый результат в мире после Бразилии (4,4 миллиона), Индии (5 миллионов) и США (6,6 миллиона). Большинство заболевших россиян (890 114) излечились от COVID-19, а для 18 917 он закончился летальным исходом.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (13)

paha
Коллеги. Совет переболевшего, если позволите. Переболейте уже побыстрее и живите дальше спокойно. Ходите в рестораны, закупайтесь в магазинах, занимайтесь спортом и все в свое удовольствие.
kuk-vasyusha
Ко второму акту марлезонского балета статистика должна быть как надо!
Ma-260802031
А почему не пишут число заболевших гриппом, герпесом, туберкулезом, сифилисом?
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