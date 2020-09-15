FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+9°C/Завтра: +13
75.19р89.36р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
15.09.2020 23:17
2
Печать

Вице-губернатор Соколов: строительство второй очереди Пулково может начаться в 2022 году

Строительство второй очереди аэропорта Пулково начнется ориентировочно в 2022 году — после того, как восстановится туристический поток. Об этом вице-губернатор Петербурга Максим Соколов заявил 15 сентября в эфире телеканала «78».

«Очевидно, что [туристические] потоки восстановятся, может быть, не в 2021-м, а в 2022-м и в этот ближайший период начнется строительство второй очереди», - сказал он. По его словам, воздушная гавань вплотную подошла к показателям пассажиропотока, когда нужно начинать проектирование второй очереди. Но переговоры между Смольным и концессионером прервала пандемия коронавируса. Пока они не восстановились, чиновники намерены воспользоваться передышкой, что «взвесить возможности и оценить проекты решения», - отметил Максим Соколов.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

Fenomen
Неужели пропускная способность Пулково упирается в количество гейтов и терминалов, а не в количество ВПП?
sektor7
Отлично!
Стройте))
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний