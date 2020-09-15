Вице-губернатор Соколов: строительство второй очереди Пулково может начаться в 2022 году

Строительство второй очереди аэропорта Пулково начнется ориентировочно в 2022 году — после того, как восстановится туристический поток. Об этом вице-губернатор Петербурга Максим Соколов заявил 15 сентября в эфире телеканала «78».



«Очевидно, что [туристические] потоки восстановятся, может быть, не в 2021-м, а в 2022-м и в этот ближайший период начнется строительство второй очереди», - сказал он. По его словам, воздушная гавань вплотную подошла к показателям пассажиропотока, когда нужно начинать проектирование второй очереди. Но переговоры между Смольным и концессионером прервала пандемия коронавируса. Пока они не восстановились, чиновники намерены воспользоваться передышкой, что «взвесить возможности и оценить проекты решения», - отметил Максим Соколов.

