Ракетный эсминец ВМС США зашел в Черное море «для проведения регулярных операций»
Американский ракетный эсминец USS Roosevelt зашел в акваторию Черного моря. Об этом вечером 15 сентября сообщает Twitter-аккаунт Yoruk Isik, который отслеживает проходы кораблей через пролив Босфор.
Шестой оперативный флот США ранее заявлял, что эсминец направляется в Черное море «для проведения регулярных операций». В американских ВМС подчеркивали, что флот «регулярно действует в регионе для поддержки своих союзников и партнеров».
.@USNavyEurope Arleigh Burke-class AEGIS guided-missile destroyer USS Roosevelt #DDG80 transits Bosphorus towards the Black Sea to conduct maritime security operations with @NATO allies and partners in the region. pic.twitter.com/9RFyMcuOpg— Yörük Işık (@YorukIsik) September 15, 2020
В Минобороны РФ уже сообщили, что силы Черноморского флота приступили к слежению за действиями американского эсминца.
Эсминец ВМС США USS Roosevelt оснащен ракетами Tomahawk и системой противоракетной обороны Aegis. Он размещается на постоянной основе на испанской военной базе в Роте.