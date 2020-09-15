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15.09.2020 22:54
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Ракетный эсминец ВМС США зашел в Черное море «для проведения регулярных операций»

Американский ракетный эсминец USS Roosevelt зашел в акваторию Черного моря. Об этом вечером 15 сентября сообщает Twitter-аккаунт Yoruk Isik, который отслеживает проходы кораблей через пролив Босфор.

Шестой оперативный флот США ранее заявлял, что эсминец направляется в Черное море «для проведения регулярных операций». В американских ВМС подчеркивали, что флот «регулярно действует в регионе для поддержки своих союзников и партнеров».

В Минобороны РФ уже сообщили, что силы Черноморского флота приступили к слежению за действиями американского эсминца.

Эсминец ВМС США USS Roosevelt оснащен ракетами Tomahawk и системой противоракетной обороны Aegis. Он размещается на постоянной основе на испанской военной базе в Роте.

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