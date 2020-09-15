Фанаты Туктамышевой уговорили фигуристку поменять костюм для ее новой короткой программы, потому что тот ее полнит
Петербургская фигуристка Елизавета Туктамышева спросила у болельщиков в «Инстаграме» мнение о ее новых костюмах и неожиданно столкнулась с массой критики. Фанатам 23-летней спортсменки показалось, что ее наряд в короткой программе на музыку из балета «Спартак» добавляет ей несколько лишних килограммов.
Одна из подписчиц напрямую обратилась к фигуристке с просьбой изменить костюм. «Поменяем», — ответила ей Туктамышева.
Туктамышева оказалась единственной фигуристкой на контрольных прокатах в минувшие выходные, которая выступила в специальном костюме.
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова также заявила, что Елизавета выбрала неудачный костюм для короткой программы, а также что ей не мешало бы сбросить пару килограммов для выполнения сложных прыжков.