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15.09.2020 16:12
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Фанаты Туктамышевой уговорили фигуристку поменять костюм для ее новой короткой программы, потому что тот ее полнит

Петербургская фигуристка Елизавета Туктамышева спросила у болельщиков в «Инстаграме» мнение о ее новых костюмах и неожиданно столкнулась с массой критики. Фанатам 23-летней спортсменки показалось, что ее наряд в короткой программе на музыку из балета «Спартак» добавляет ей несколько лишних килограммов.

Одна из подписчиц напрямую обратилась к фигуристке с просьбой изменить костюм. «Поменяем», — ответила ей Туктамышева.

Туктамышева оказалась единственной фигуристкой на контрольных прокатах в минувшие выходные, которая выступила в специальном костюме.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова также заявила, что Елизавета выбрала неудачный костюм для короткой программы, а также что ей не мешало бы сбросить пару килограммов для выполнения сложных прыжков.

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