Петербургская фигуристка Елизавета Туктамышева спросила у болельщиков в «Инстаграме» мнение о ее новых костюмах и неожиданно столкнулась с массой критики. Фанатам 23-летней спортсменки показалось, что ее наряд в короткой программе на музыку из балета «Спартак» добавляет ей несколько лишних килограммов.



Одна из подписчиц напрямую обратилась к фигуристке с просьбой изменить костюм. «Поменяем», — ответила ей Туктамышева.