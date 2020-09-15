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15.09.2020 13:14
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Движение на съезде с КАД на Дачный, где полыхал автомобиль, восстановили

Загоревшаяся после ДТП машина остановила движение на съезде с кольцевой автодороги Петербурга на 15 минут. Водитель не пострадал.

Как уточнили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», возгорание легкового автомобиля произошло на 71-м километре внутреннего кольца КАД, на съезде на Дачный проспект, около 11:25. В течение 15 минут съезд был перекрыт, пока пожарные тушили машину.

Горел Chevrolet Cruze. Очевидцы сообщали, что он въехал сзади в Mercedes и моментально загорелся. По данным пресс-службы ГУ МЧС по Петербургу, пожар ликвидировали в 11:36. «Шевроле» выгорел полностью. Пострадавших в ДТП нет, добавили в Упрдоре.

Сейчас движение на съезде восстановлено. Сгоревшая машина ожидает эвакуации.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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