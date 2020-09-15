Загоревшаяся после ДТП машина остановила движение на съезде с кольцевой автодороги Петербурга на 15 минут. Водитель не пострадал.



Как уточнили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», возгорание легкового автомобиля произошло на 71-м километре внутреннего кольца КАД, на съезде на Дачный проспект, около 11:25. В течение 15 минут съезд был перекрыт, пока пожарные тушили машину.

Горел Chevrolet Cruze. Очевидцы сообщали, что он въехал сзади в Mercedes и моментально загорелся. По данным пресс-службы ГУ МЧС по Петербургу, пожар ликвидировали в 11:36. «Шевроле» выгорел полностью. Пострадавших в ДТП нет, добавили в Упрдоре.