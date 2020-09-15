Юрий Быков снимет фильм «Хозяин» про отношения россиян и власти
Режиссёр Юрий Быков приступает к съёмкам нового фильма «Хозяин», основной этап работы стартует в октябре. Известно, что лента будет посвящена противостоянию системы и человека в России.
«Мой фильм — попытка найти ответ на извечный вопрос российского общества: почему оно так жёстко разделено на низшие и высшие классы, возможен ли вообще диалог и какой-то компромисс между классами, изменится ли это когда-нибудь? И самое главное, может ли обычный человек в России стать независимым от своего хозяина и какова цена этой свободы? Останется ли он просто винтиком в системе, должен ли он подчиниться, чтобы выжить?» — пояснил задумку Быков. Его слова 15 сентября приводит издание Variety.
Сообщается, что сопродюсером картины станет Николас Селис, работавший над мексиканской картиной «Рома», нормировавшейся на «Оскар» в 10 категориях в 2019 году. Участие в работе примут швейцарская кинокомпания Bord Cadre Films, британская Sovereign Films и французская Charades.
«Хозяин» станет первой совместной работой Hype Film и платформы «КиноПоиск HD». Детали сюжета и имена исполнителей главных ролей пока что не разглашаются.
Тема противостояния одной личности всей системе и обществу в экстремальных условиях стала основой предыдущих картин Юрия Быкова, таких как «Дурак» и «Завод».