Юрий Быков снимет фильм «Хозяин» про отношения россиян и власти

Режиссёр Юрий Быков приступает к съёмкам нового фильма «Хозяин», основной этап работы стартует в октябре. Известно, что лента будет посвящена противостоянию системы и человека в России.



«Мой фильм — попытка найти ответ на извечный вопрос российского общества: почему оно так жёстко разделено на низшие и высшие классы, возможен ли вообще диалог и какой-то компромисс между классами, изменится ли это когда-нибудь? И самое главное, может ли обычный человек в России стать независимым от своего хозяина и какова цена этой свободы? Останется ли он просто винтиком в системе, должен ли он подчиниться, чтобы выжить?» — пояснил задумку Быков. Его слова 15 сентября приводит издание Variety.

