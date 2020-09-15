Тренировки в стрельбе из окна коммуналки на Чапаева плохо закончились для голубя, но с остальными обвиняемый помирился

Суд в Петербурге прекратил уголовное дело о хулиганстве после майской стрельбы на Петроградской стороне. Подсудимый помирился с соседями.



Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, житель коммунальной квартиры в доме 11, корпус 4, по улице Чапаева развлекал себя стрельбой еще в период нерабочих дней — 22 и 31 мая этого года. Первый раз, в середине дня, он беспричинно жал на спусковой крючок пневматического пистолета, одна из пуль попала в голубя. Второй раз стрелял уже из другого оружия и попал в окно соседа. Тот оценил ущерб в 5 тысяч рублей, потерпевшими суд признал и других обитателей дома, которым было попросту страшно за свою жизнь.