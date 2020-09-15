FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+15°C/Завтра: +13
74.71р88.58р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
15.09.2020 12:04
1
Печать

Тренировки в стрельбе из окна коммуналки на Чапаева плохо закончились для голубя, но с остальными обвиняемый помирился

Суд в Петербурге прекратил уголовное дело о хулиганстве после майской стрельбы на Петроградской стороне. Подсудимый помирился с соседями.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, житель коммунальной квартиры в доме 11, корпус 4, по улице Чапаева развлекал себя стрельбой еще в период нерабочих дней — 22 и 31 мая этого года. Первый раз, в середине дня, он беспричинно жал на спусковой крючок пневматического пистолета, одна из пуль попала в голубя. Второй раз стрелял уже из другого оружия и попал в окно соседа. Тот оценил ущерб в 5 тысяч рублей, потерпевшими суд признал и других обитателей дома, которым было попросту страшно за свою жизнь.

К суду дело дошло с просьбами от двух потерпевших дело прекратить — обвиняемый загладил свою вину и возместил ущерб, претензий у соседей не осталось. Дело было решено прекратить.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

тат2007amg
Хорошо живём, есть бабло - стреляй, избивай, холопы всё стерпят..
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний